ضغط ريال العالي وهيمنة سيتي يقودان الفريقان لربع نهائي دوري الأبطال

فاز ريال مدريد بسهولة 3-1 على ضيفه أتلانتا في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ليبلغ دور الثمانية بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين.

وسجل كريم بنزيمة سادس أهدافه في خمس مباريات، ليضع بطل أوروبا 13 مرة في المقدمة في الدقيقة 34، بعدما اعترض لوكا مودريتش طريق تمريرة خاطئة من حارس أتلانتا ماركو سبورتيلو.

وأضاف القائد سيرخيو راموس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 60، لكن الفريق الإيطالي قلص الفارق من ركلة حرة سددها لويس موريل في الدقيقة 83.

وقضى ريال مدريد على أي أمل لمنافسه في العودة في النتيجة في الدقيقة التالية بتسديدة منخفضة من البديل ماركو أسينسيو سكنت الشباك.

وبلغ ريال مدريد، الذي خرج من دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، وأمام أياكس أمستردام في الموسم السابق، دور الثمانية لأول مرة منذ 2018.

وسيكون فريق المدرب زين الدين زيدان هو النادي الإسباني الوحيد المستمر في البطولة إذا لم ينجح غريمه أتليتيكو مدريد في قلب تأخره 1-صفر من مباراة الذهاب أمام تشيلسي، غدا الأربعاء.

وقال مودريتش

"أهم شيء هو التأهل لأننا لم نصل لهذه المرحلة في آخر عامين".

وأضاف اللاعب الكرواتي، "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة ونرى إلى أين سنصل لكن الليلة أظهرنا أن هذا الفريق ما زال يمتلك الكثير من النهم، وأتمنى أن يصل لأبعد مدى ممكن".

وتسحب قرعة بقية أدوار المسابقة يوم الجمعة.

الضغط العالي

حقق أتلانتا انتصارات خارج ملعبه على العملاقين الأوروبيين ليفربول وأياكس أمستردام في دور المجموعات، وكاد أن يبدأ المباراة بطريقة مثالية عندما قابل روبن جوسنس تمريرة موريل العرضية في الدقيقة الثالثة لكن الحارس تيبو كورتوا أنقذ مرماه.

وواصل الفريق الإيطالي إحراج ريال مدريد بأسلوبه المعتمد على الضغط العالي، لكن صاحب الأرض نجح تدريجيا في الخروج من الموقف الصعب بفضل ثنائي الوسط المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس.

ونجح ريال مدريد في هز الشباك بفضل بعض الضغط العالي أيضا، إذ قطع مودريتش طريق كرة لعبها الحارس سبورتيلو ثم مرر إلى بنزيمة الذي سدد بهدوء في المرمى.

وأكد مودريتش،

"هذه المباراة كانت في غاية الصعوبة. أتلانتا فريق قوي جدا من الناحية البدنية ويضغط في كافة أنحاء الملعب بدون توقف. أعتقد أننا لعبنا جيدا منذ البداية ونحن سعداء للغاية بالوصول إلى دور الثمانية".

وكان بوسع البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد مضاعفة النتيجة في المباراة بعد تحرك رائع اشترك فيه الظهير الأيسر فيرلان مندي، لكنه أخطأ المرمى من مدى قريب بعد أن قام بالجزء الأصعب بتجاوزه دفاع أتلانتا.

وعوض فينيسيوس الفرصة الضائعة بانطلاقه داخل المنطقة والحصول على مخالفة ضد رفائيل تولوي، وسدد راموس من علامة الجزاء في شباك سبورتيلو ليحسم المواجهة عمليا بهدفه 101 مع النادي.

وقال راموس، "نزلنا أرض الملعب بهدف واحد وهو الفوز بالمباراة والسيطرة على الكرة وفعلنا ذلك وأتيحت لنا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف. ما زال الطريق طويلا هذا الموسم لكننا على الطريق الصحيح".

مانشستر يصعق مونشنجلادباخ ويتأهل لربع النهائي

صعد مانشستر سيتي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بعد فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الثلاثاء، لينتصر 4-صفر في النتيجة الإجمالية.

ومنح هدفان في الشوط الأول عبر كيفن دي بروين وإيلكاي جندوجان فوزا مريحا لسيتي بعد عرض رائع آخر من فريق المدرب بيب جوارديولا في مباراة العودة، التي كانت مقررة في مانشستر لكن استضافتها العاصمة المجرية نظرا لقيود السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

ووضع دي بروين سيتي في المقدمة في الدقيقة 13 بتسديدة لا تصد بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز، وهو الهدف 100 للفريق في كافة المسابقات هذا الموسم.

Another big performance. Quarters here we come! 💙 pic.twitter.com/0cFPg2ZNTK — Phil Foden (@PhilFoden) March 16, 2021

وأكد جندوجان المتألق انتصار سيتي بعد خمس دقائق لاحقة بعدما انطلق فيل فودن بسرعة من وسط الملعب قبل أن يرسل تمريرة متقنة إلى اللاعب الألماني.

وهيمن سيتي، الذي لم يستقبل مرماه أي هدف منذ المباراة الأولى في دور المجموعات في أكتوبر/تشرين الأول، تماما على المباراة التي أقيمت باستاد بوشكاش وظهر في أفضل حالاته.

وشكل دي بروين تهديدا دائما ولعب فودن بحيوية وبرناردو سيلفا بفعالية في مركز المهاجم الوهمي في غالبية الوقت بعدما ترك جوارديولا الثلاثي سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس ورحيم سترلينج بين البدلاء.

ويمر الفريق الألماني، الذي بدأ البطولة جيدا، بفترة صعبة منذ أعلن مدربه ماركو روزه أنه سيرحل في نهاية الموسم ليتولى تدريب بروسيا دورتموند، وكانت هذه هزيمته السابعة على التوالي في جميع المسابقات.

Next round is that way! pic.twitter.com/FpkWwQJTdF — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) March 16, 2021

وكان يجب على سيتي تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وأضاع محرز العديد من الفرص لكن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز كان بوسعه إجراء تغييرات بعد ضمان النتيجة.

عقدة ربع النهائي رفقة غوارديولا

وقال غوارديولا،

"كان أداء جيدا وسيطرنا لمدة 90 دقيقة. تناقلنا الكرة بسرعة ولعبنا جيدا جدا. نملك العديد من اللاعبين الجيدين الذين لا يفقدون الكرة. أنا سعيد بالتأهل للمرحلة التالية".

وسقط سيتي، الذي انتصر في 24 من آخر 25 مباراة بجميع المسابقات، في دور الثمانية في كل المرات الثلاث التي ظهر فيها في هذه المرحلة بقيادة المدرب الإسباني.

PEP 💬 Today is good. We are going to celebrate it. Everybody is fit. But everything can change in one day. International break, we don’t know how people will come back. pic.twitter.com/cNVkEgtTH0 — Manchester City (@ManCity) March 16, 2021

وبلغ سيتي الدور قبل النهائي مرة واحدة فقط في موسم 2015-2016 تحت قيادة التشيلي مانويل بليجريني.