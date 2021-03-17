تسجيل
00:23 GMT17 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    ضغط ريال العالي وهيمنة سيتي يقودان الفريقان لربع نهائي دوري الأبطال

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1048353078_0:0:2237:1259_1200x675_80_0_0_90be5f706d4f030bd2a54cc856076450.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202103171048382826-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84/

    فاز ريال مدريد بسهولة 3-1 على ضيفه أتلانتا في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ليبلغ دور الثمانية بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين.

    وسجل كريم بنزيمة سادس أهدافه في خمس مباريات، ليضع بطل أوروبا 13 مرة في المقدمة في الدقيقة 34، بعدما اعترض لوكا مودريتش طريق تمريرة خاطئة من حارس أتلانتا ماركو سبورتيلو.

    كريستيانو رونالدو
    YouTube.com
    يوفنتوس يحدد شرطا لعودة رونالدو إلى ريال مدريد

    وأضاف القائد سيرخيو راموس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 60، لكن الفريق الإيطالي قلص الفارق من ركلة حرة سددها لويس موريل في الدقيقة 83.

    وقضى ريال مدريد على أي أمل لمنافسه في العودة في النتيجة في الدقيقة التالية بتسديدة منخفضة من البديل ماركو أسينسيو سكنت الشباك.

    وبلغ ريال مدريد، الذي خرج من دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، وأمام أياكس أمستردام في الموسم السابق، دور الثمانية لأول مرة منذ 2018.

    وسيكون فريق المدرب زين الدين زيدان هو النادي الإسباني الوحيد المستمر في البطولة إذا لم ينجح غريمه أتليتيكو مدريد في قلب تأخره 1-صفر من مباراة الذهاب أمام تشيلسي، غدا الأربعاء.

    وقال مودريتش

    "أهم شيء هو التأهل لأننا لم نصل لهذه المرحلة في آخر عامين".

    وأضاف اللاعب الكرواتي، "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة ونرى إلى أين سنصل لكن الليلة أظهرنا أن هذا الفريق ما زال يمتلك الكثير من النهم، وأتمنى أن يصل لأبعد مدى ممكن".

    وتسحب قرعة بقية أدوار المسابقة يوم الجمعة.

     الضغط العالي

    حقق أتلانتا انتصارات خارج ملعبه على العملاقين الأوروبيين ليفربول وأياكس أمستردام في دور المجموعات، وكاد أن يبدأ المباراة بطريقة مثالية عندما قابل روبن جوسنس تمريرة موريل العرضية في الدقيقة الثالثة لكن الحارس تيبو كورتوا أنقذ مرماه.

    وواصل الفريق الإيطالي إحراج ريال مدريد بأسلوبه المعتمد على الضغط العالي، لكن صاحب الأرض نجح تدريجيا في الخروج من الموقف الصعب بفضل ثنائي الوسط المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس.

    ونجح ريال مدريد في هز الشباك بفضل بعض الضغط العالي أيضا، إذ قطع مودريتش طريق كرة لعبها الحارس سبورتيلو ثم مرر إلى بنزيمة الذي سدد بهدوء في المرمى.

    وأكد مودريتش،

    "هذه المباراة كانت في غاية الصعوبة. أتلانتا فريق قوي جدا من الناحية البدنية ويضغط في كافة أنحاء الملعب بدون توقف. أعتقد أننا لعبنا جيدا منذ البداية ونحن سعداء للغاية بالوصول إلى دور الثمانية".

    وكان بوسع البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد مضاعفة النتيجة في المباراة بعد تحرك رائع اشترك فيه الظهير الأيسر فيرلان مندي، لكنه أخطأ المرمى من مدى قريب بعد أن قام بالجزء الأصعب بتجاوزه دفاع أتلانتا.

    وعوض فينيسيوس الفرصة الضائعة بانطلاقه داخل المنطقة والحصول على مخالفة ضد رفائيل تولوي، وسدد راموس من علامة الجزاء في شباك سبورتيلو ليحسم المواجهة عمليا بهدفه 101 مع النادي.

    وقال راموس، "نزلنا أرض الملعب بهدف واحد وهو الفوز بالمباراة والسيطرة على الكرة وفعلنا ذلك وأتيحت لنا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف. ما زال الطريق طويلا هذا الموسم لكننا على الطريق الصحيح".

    مانشستر يصعق مونشنجلادباخ ويتأهل لربع النهائي

    صعد مانشستر سيتي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بعد فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الثلاثاء، لينتصر 4-صفر في النتيجة الإجمالية.

    ومنح هدفان في الشوط الأول عبر كيفن دي بروين وإيلكاي جندوجان فوزا مريحا لسيتي بعد عرض رائع آخر من فريق المدرب بيب جوارديولا في مباراة العودة، التي كانت مقررة في مانشستر لكن استضافتها العاصمة المجرية نظرا لقيود السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

    ووضع دي بروين سيتي في المقدمة في الدقيقة 13 بتسديدة لا تصد بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز، وهو الهدف 100 للفريق في كافة المسابقات هذا الموسم.

    وأكد جندوجان المتألق انتصار سيتي بعد خمس دقائق لاحقة بعدما انطلق فيل فودن بسرعة من وسط الملعب قبل أن يرسل تمريرة متقنة إلى اللاعب الألماني.

    وهيمن سيتي، الذي لم يستقبل مرماه أي هدف منذ المباراة الأولى في دور المجموعات في أكتوبر/تشرين الأول، تماما على المباراة التي أقيمت باستاد بوشكاش وظهر في أفضل حالاته.

    وشكل دي بروين تهديدا دائما ولعب فودن بحيوية وبرناردو سيلفا بفعالية في مركز المهاجم الوهمي في غالبية الوقت بعدما ترك جوارديولا الثلاثي سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس ورحيم سترلينج بين البدلاء.

    ويمر الفريق الألماني، الذي بدأ البطولة جيدا، بفترة صعبة منذ أعلن مدربه ماركو روزه أنه سيرحل في نهاية الموسم ليتولى تدريب بروسيا دورتموند، وكانت هذه هزيمته السابعة على التوالي في جميع المسابقات.

    وكان يجب على سيتي تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وأضاع محرز العديد من الفرص لكن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز كان بوسعه إجراء تغييرات بعد ضمان النتيجة.

    عقدة ربع النهائي رفقة غوارديولا

    وقال غوارديولا،

    "كان أداء جيدا وسيطرنا لمدة 90 دقيقة. تناقلنا الكرة بسرعة ولعبنا جيدا جدا. نملك العديد من اللاعبين الجيدين الذين لا يفقدون الكرة. أنا سعيد بالتأهل للمرحلة التالية".

    وسقط سيتي، الذي انتصر في 24 من آخر 25 مباراة بجميع المسابقات، في دور الثمانية في كل المرات الثلاث التي ظهر فيها في هذه المرحلة بقيادة المدرب الإسباني.

    وبلغ سيتي الدور قبل النهائي مرة واحدة فقط في موسم 2015-2016 تحت قيادة التشيلي مانويل بليجريني.

    انظر أيضا:

    تقارير: ميسي قد ينتقل إلى ريال مدريد... وراموس يجهز له مفاجأة
    يوفنتوس يحدد شرطا لعودة رونالدو إلى ريال مدريد
    بنزيمة يتألق وينجي ريال مدريد من فخ إلتشي في الدوري الإسباني
    "أريد أن ألعب فقط في خط الوسط"... صحيفة تكشف شرط ألابا للانتقال إلى ريال مدريد
    الكلمات الدلالية:
    دوري أبطال أوروبا, غوارديولا, مانشستر سيتي, ريال مدريد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك