بعد تدخل شقيقها... تطور جديد في "أزمة" ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، يوم الخميس، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستغرام بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود رفقة زوجها الفنان أحمد العوضى وعلقت على الصورة بايموشن قلب.

والجمعة الماضية، نشرت الفنانة المصرية بوستر جديد لمسلسلها "اللي مالوش كبير"، ظهرت عليه منفردة دون وجود زوجها وبطل العمل أحمد العوضي.

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ليرد العوضي،عليه بنشر البوستر الحامل لصورة ياسمين عبد العزيز منفردة مصحوبا بتعليق الصفحة، قائلا: "كده يا ياسمين وأنا معرفش معقولة... اللي مالوش كبير"، فيما ردت ياسمين عبد العزيز عليه بقولها: "ماليش كبير بقى".

بعدها تدخل وائل شقيق الفنان المصرية، فيما بدا أن هناك أزمة بين بينها وشقيقها حيث من الواضح أن العلاقة بينهما ليست في أفضل حالتها خاصة عندما يتعلق الأمر بزوجها أحمد العوضي.

ونشر وائل خبرا يفيد بحذف ياسمين صورة العوضي من بوستر مسلسل "اللي ملوش كبير"، اللذان يتشاركا بطولته، والمعروض في سباق الدراما الرمضانية 2021.

وبعدها بساعات قليلة، نشرت ياسمين بوستر آخر للمسلسل يظهر فيه أحمد العوضي منفردا، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، ردا على شقيقها وائل عبدالعزيز.

بينما تهكم أحمد العوضي على تعليق وائل عبد العزيز، وأعاد نشر البوستر الذى نشرته ياسمين عبد العزيز، قائلا: "هو ده نظامنا.. كل يوم واحد بيشيل الثاني من الأفيش، البوستر الجاي هيبقى فاضي من غيرنا"، وأضاف: "إحنا كبيرنا ربنا اللي مالوش كبير.. غزل والخديوي نجاح قتال وحراق".

View this post on Instagram A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady)

وعلق وائل على الخبر عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «ما قولتلك يا حبيبي من الأول مالهاش كبير، والغلطة عندنا بفورة مسمعتش كلامي»، وقام بنشر بوستر المسلسل الذي تتصدره ياسمين بمفردها، معلقا: «مبروك يا غزل.. هو ده الصح والطبيعي أنت نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك»، متابعا: «مبروك ياللي مالكيش كبير».