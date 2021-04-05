بعد دراسة أمريكية بشأن "سبوتنيك V"... مصدر روسي يكشف سرا ويرد

أفاد مصدر مقرب من المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (غامالي) في موسكو، أن استنتاجات العلماء الأمريكيين حول الفعالية المنخفضة نسبيًا للقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة فيروس كورونا "الجنوب أفريقية" ضعيفة، مؤكدا أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يحمي من هذه السلالة بشكل أفضل من لقاح فايزر.

وكشف المصدر أن أحد المشاركين المؤلفين للدراسة الأمريكية هو عضو في مجلس "فايزر" الاستشاري و"بيوتيك"، مؤكدا أن لديه (تضارب في المصالح في هذه النقطة).

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك":

"من المهم ملاحظة أن العمل الذي يتم نقاشه لم يمر بعد بعملية مراجعة الأقران (هذه نسخة أولية قد تختلف النسخة النهائية من حيث النتائج)، بالإضافة إلى أن أحد المؤلفين الرئيسيين الثلاثة للدارسة الأمريكية (لديه تضارب واضح في المصالح)، لأنه عضو في مجلس "فايزر" الاستشاري و"بيوتيك".

وقال المصدر: "لكن رغم ذلك، أثبت لقاح "سبوتنيك V" أنه أكثر اللقاحات فعالية من حيث تحييد النشاط ضد السلالات المختلفة، وكانت مقاومته لسلالة جنوب أفريقيا أعلى بكثير من تلك التي لدى شركة "فايزر".

ووصف المحاور للوكالة الاستنتاجات التي تم الحصول عليها في المقال بأنها "ضعيفة للغاية"، وقال: "من الغريب أيضا أن مستشاري فايزر لا يقدمون بيانات في نفس الاختبار للقاح فايزر في نفس المقالة".

وأضاف: "من المستحيل تصديق أن هذا تم بالصدفة، مع مثل هذا التحذلق في تصميم البيانات. وفي الختام، أود أن أشكر مؤلفي المقال. لقد أثبت تقييمهم العالي المستقل مرة أخرى موثوقية ما تم نشره بالفعل معطيات وفعالية لقاح سبوتنيكV".

وكانت دراسة أولية أجراها علماء أمريكيون، اليوم الاثنين، قالت إن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" أقل فعالية في مواجهة سلالة جنوب أفريقيا لفيروس كورونا المستجد.

وجاء في نص للدراسة، نشر على موقع "ميدريفكس" للعلوم الصحية: "لقد أظهرنا أن مصل الدم من متلقي لقاح "سبوتنيك V" في الأرجنتين، في المتوسط، انخفض بمعدل 6.1 ضعف و 2.8 في النشاط المعادل ضد سلالة جنوب إفريقيا.