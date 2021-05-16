اتحاد الكرة المصري يجري تعديلات على جدول الدوري الممتاز

أجرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وشملت التعديلات مواعيد بعض مباريات الجولات 23 و24 و25.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو/أيار في تمام الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم الاثنين الموافق ٢٤ مايو/أيار الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد الإسكندرية، كما يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في كأس مصر يوم الخميس الموافق ٢٧ مايو باستاد السويس، بينما يلتقي مع الجونة يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو باستاد الجونة في التاسعة مساء.

ويواجه الفائز من الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر مع المقاصة يوم ٤ يونيو/حزيران المقبل باستاد السويس.

كما قررت إدارة المسابقات فرض العقوبات التالية، نتيجة أحداث مباريات الجولة ٢٢ من مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لتقريري حكام ومراقبي المباريات:

تغريم علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة واحدة، وذلك بعد طرده للاعتراض خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة ٣ دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته أمام إنبي، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

تغريم إسلام صلاح لاعب المصري وفتحي مبروك لاعب غزل المحلة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لما بدر منهما تجاه الخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.