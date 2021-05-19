رونالدو يكشف رأيه في مبابي وهالاند ويقدم لهما نصيحة

كشف أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن رأيه في الثنائي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينع هالاند، نجم بوروسيا دورتموند.

وقال رونالدو بعد سؤاله عن رأيه في أيهما أفضل، "من الصعب اختيار لاعب واحد فقط للقول إنه سيكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من اللاعبين الشباب، مثل هالاند ومبابي".

واعتبر رونالدو أن بعض اللاعبين الجيدين من الممكن أن يحظوا بموسم أو موسمين رائعين، لكن اللاعبين الرائعين حقا هم من يستمرون في القيام بذلك موسما بعد موسم"، وفقا لموقع " le10sport".

وقدك نصيحة للثنائي الشاب قال فيها، "ليس من السهل القيام بذلك، حيث يتطلب ذلك الكثير من العمل والالتزام".

ويتوقع للثنائي مبابي وهالاند أن يسيرا على خطى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذان تنافسا على أعلى المستويات لما يقرب من 15 عاما، حيث حصد رونالدو الكرة الذهبية 5 مرات، بينما توج بها ميسي في 6 مناسبات.