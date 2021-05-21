أول سيارة سباق طائرة في العالم تقلب مفاهيم الـ"فورمولا 1"... صور وفيديو

كشف عن أول سيارة سباق طائرة في العالم في حدث من شأنه أن يغير مفهوم سباق الـ"فورمولا 1" حول العالم.

دخلت أول سيارة سباق طائرة في العالم خطوط الإنتاج بشكل فعلي، حيث تستطيع السيارة الجديدة الانطلاق من سرعة 0 إلى 62 ميلاً (100 كيلومتر تقريبا) في الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستخوض السيارة أول سباق غير مأهول هذا الصيف، في أول تجربة من نوعها في العالم.

يتم تجميع عشرة سيارات طائرة، أطلق عليها اسم "Airspeeder"، على اسم الشركة المصممة، حيث يتم تجميع السيارات الجديدة بواسطة شركة "Alauda Aeronautics".

السيارة الطائرة الجديدة كهربائية بالكامل ويمكن قيادتها عن بعد، ومن المقرر أن تظهر Airspeeders في سباقات مدرجة في ثلاث قارات في الأشهر المقبلة.

تتميز المركبة الجديدة بـ 8 شفرات دوارة تحيط بقمرة القيادة المركزية المصنوعة من ألياف الكربون وهي قادرة على الوصول إلى سرعات قصوى تبلغ 75 ميلاً في الساعة (120 كيلومترا).

وفقًا للمطورين، فإن تصميم السيارة الطائرة الجديدة هو مزيج من طائرة هليكوبتر وطائرة مقاتلة وسيارة "فورميلا 1"، مع قمرة القيادة، وبنية سلسلة للتركيز على الطيران عند الحد الأقصى الممكن من السرعة.