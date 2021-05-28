مدون سعودي يكشف عن "مأساة" بسبب هند القحطاني... فيديو

كشف مدون سعودي عن مأساة بسبب مشكلة حدثت بينه وبين مدونة سعودية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السعودية هند القحطاني، وصفت المدون السعودي الشاب، ريان جلير، بأقسى الألفاظ، ووجهت دعاء لكي يصاب بإعاقة جسدية.

وانهالت نجمة التواصل الاجتماعي، بالشتائم على مواطنها الشاب جيلر بسبب شائعات أطلقها الأخير عنها.

وأكدت القحطاني بدء اتخاذها إجراءات قانونية ضده، على خلفية إعلانه وبشكل مؤكد عن القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها.

ووجهت القحطاني عدة شتائم بحق ريان جيلر، وذلك عبر مقطع فيديو وثقته على حسابها في تطبيق "سناب شات"، للرد على ما وصفته بادعاءات ضدها، وسخرت منه بقولها: ‏"ويش تعرف عن سجل شرطة كاليفورنيا".

وقال جلير في مقطع مصور: "أنت دعيتي علي أنه ربي يبليني بإعاقة جسدية شكرا لكن عفى الله عما سلف وأنا مسامحك الصراحة"، بحسب "لها" المتخصصة بأخبار الفن.

#ريان_جيلر

هاشتاق تم تداوله بعد رد ريان جيلر على هند القحطاني بعد نشره خبر القبض عليها ودعائها عليه "الله يبلاك بإعاقة فكرية وجسدية" ويرد ( دعيتي علي وانا فعلاً عندي إعاقة جسدية )pic.twitter.com/229J1OKp5w — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) May 28, 2021

وتابع الشاب السعودي قائلا، باللهجة الخليجية المحكية، خلال إظهاره ورقة طبية: "ما تحتاجين تدعين دعوتك مجابة أنا عندي إعاقة جسدية ولكن غير مسموح انه احد يدخل في نيتي وخيرا تعمل شرا تلقى وبالنهاية هند القحطاني هي بنت بلدي وأنا ما أرضى عليها ورغم الكلام الذي قالته كله عني أنا ارضى عليها".