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    أصناف متنوعة من المخللات

    عصير المخلل "كنز فوائد" نهايته بالوعة المجلى

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    احرص، عزيزي القارئ، في المرة القادمة التي تفتح فيها قارورة المخللات المقرمشة والشهية، على عدم التخلي عن عصيرها، بهذه الكلمات بدأت مجلة متخصصة بالصحة مقالا مفصلا تحدثت فيه عن فوائد عصير المخلل الشهي.

    وبالرغم من المصير المحتوم الذي يواجه عصير المخلل عادة، حيث ينتهي به المطاف في بالوعة المجلى، إلا أن المقال المنشور في مجلة "clevelandclinic" المتخصصة بالصحة والغذاء، أكد على ضرورة حفظ عصير المخلل وعدم التخلي عنه بعد اليوم.

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    وبحسب المقال، أكدت اختصاصية التغذية في الطب الوظيفي، كاميل سكودا،  أن "عصير المخلل له عدة فوائد، لكن هذه الفوائد تعتمد على نوعية عصير المخلل"، منوهة إلى أن القارورة التي تحتوي على الأصباغ والمواد الحافظة لن تمنح هذه الفوائد.

    وكشفت الخبيرة في تصريحاتها التي أدلت بها للمجلة عن عدة 6 فوائد رائعة لعصير المخلل وهي:

    يقدم عصير المخلل مادة "البروبيوتيك"

    تحتوي عصائر المخللات المخمرة بشكل طبيعي (من دون مواد حافظة وأصبغة) على كائنات دقيقة مفيدة تسمى "البروبيوتيك"، هي بكتيريا وخمائر حية ومجهرية.

    وتساعد البروبيوتيك في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء الجيدة، كما أنها تساعد في عملية الهضم، وبحسب الخبيرة، يمكن العثور على البروبيوتيك في المخللات المبردة التي لا تحتوي على مادة الخل. (يجب تخميرها بشكل طبيعي في الماء باستخدام الملح والبهارات).

    وتوصي الخبيرة: "إذا كنت تشرب عصير المخلل من أجل مادة البروبيوتيك، فابدأ بكمية صغيرة، ولا تكثر لأنك بهذه الطريقة تكثر في تناول الصوديوم".

    التعافي بعد التمرين

    تساعد الإلكتروليتات في الحفاظ على توازن السوائل في جسم الإنسان وتحافظ على نشاط جميع الأنظمة الداخلية. ولكن عندما يتعرق الجسم بسبب التمارين يخاطر بفقدان الكثير السوائل.

    وبحسب المقال، يحتوي عصير المخلل على إلكتروليتات على شكل الكثير من الصوديوم وبعض البوتاسيوم والمغنيسيوم. وبحسب الخبيرة، فإن المخلل يمنح الجسم  الكإلكتروليت بشكل طبيعي، "يمكن أن يساعد المخلل على ترطيب الجسم بعد التمرين".

    لكن استخدام عصير المخلل كمشروب بعد التمرين لا يناسب الجميع. ويوصى بعدم تناول أكثر من 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميًا، بحسب الخبيرة.  

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    ينظم السكر في الدم

    تشير الدراسات إلى أن الخل يمكن أن يساعد في منع ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم. وتقول الخبيرة: "ستلاحظ في عصير المخلل وجود نفس الفوائد التي تقدمها السلطات التي تحتوي على الخل وخل التفاح".

    يساعد على تقليل الوزن

    يمكن أن يساعد عصير المخلل في كبح الشهية عن طريق تثبيت نسبة السكر في الدم. وتشير الخبيرة إلى أنه "من الأسهل إنقاص الوزن والتحكم في الشهية عندما يكون مستوى السكر في الدم مستقرًا".

    وتضيف: "إذا كنت تشرب عصير المخلل لكسب فوائد البروبيوتيك، فإن تحسين الهضم وعملية التمثيل الغذائي يمكن أن تساعدك بالتأكيد على إنقاص الوزن".

    يعالج الصداع ويحسن المزاج

    تقول الخبيرة إن الإلكتروليتات يمكن أن تساعد في تقليل بعض التأثيرات الناتجة عن العادات اليومية الضارة مثل شرب الكحول، وتضيف"، حيث تساعد على تحسين المزاج وتخفيف آلام الرأس أيضا.

    مضادات أكسدة تقاوم الأمراض

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    أكد المقال أن المخللات تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض، حيث سجل تواجدها بمخلل الخيار، حيث تتواجد في عصائر المخللات المواد المفيدة الموجودة في الخضراوات المخمرة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

    وتحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. الجذور الحرة هي جزيئات داخل الجسم مرتبطة بالسرطان وأمراض القلب وغيرها. "يمكنك الحصول على بعض مضادات الأكسدة من عصير المخلل، لكن تناول المخلل أكثر فائدة"، من هذه الناحية.

    وفي الختام، يمكن القول، إن عصير المخلل يحتوي على بعض الفوائد، ويمكن أن يكون، بحسب المقال، جزءا من وجبة الطعام اليومية للإنسان، لكن ليس علاجًا شاملاً ويجب استشارة الطبيب في حال وجود بعض الأمراض  مثل القصور الكلوي.

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    غذاء, طعام, صحة, عصير
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