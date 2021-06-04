"علّي صوتك"... فيلم مغربي ينافس على جوائز مهرجان "كان"

ذكرت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، أنه لأول مرة في تاريخ السينما المغربية، يتنافس فيلم روائي على جائزة "السعفة الذهبية" لمهرجان "كان" السينمائي لعام 2021.

وأفادت "صحيفة هسبريس" بأن الفيلم الروائي المغربي الجديد، للمخرج نبيل عيوش، الذي يأتي تحت عنوان "علّي صوتك Casablanca Beats" ينافس على جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان لعام 2021.

ويناقش الفيلم واقع العديد من فناني "الهيب الهوب" الشباب في المغرب، من خلال قصة الشاب أنس، مغني الراب السابق، الذي يعمل بمركز ثقافي في الحي، والذي يشق طريقه للتعبير من خلال هذا اللون الفنّي.

ونقلت الصحيفة عن لسان المخرج، نبيل عيوش، الذي عبر عن سعادته بقرار اختيار الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان، قائلا:

إنها لحظات لا تنسى، وبمثابة اعتراف بالمجهود الكبير لجميع طاقم العمل والممثلين الذين بذلوا جهدا كبيرا لإنصاف السينما المغربية والمغرب، وأرى أن رسالة الفيلم وجدت صداها.

وأكدت الجهة المنتجة أن فيلم "علّي صوتك" هو عمل روائي يتماشى مع الأعمال الفنية، التي يحرص نبيل عيوش، منذ سنوات على أن يستمدها من الواقع المعيشي في البلاد.

ويجسد الأدوار الرئيسية للفيلم المغربي كل من أنس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبدو بسبوسي، زينب بوجمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنينيش، مروان بناني وعبد الرحمن الرحماني.

ويعد "علّي صوتك"، أول مشاركة لفيلم مغربي يتنافس على السعفة الذهبية في المهرجان، إلى جانب أفلام لمخرجين مثل جاك أوديار، ويس أندرسون، ناني موريتي، أصغر فرهادي، بول فيرهوفن.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان كان السينمائي ستنطلق يوم 6 يونيو/حزيران الجاري، وحتى 17 يوليو/تموز المقبل.