طبيب المنتخب التونسي يكشف سر تجدد إصابة علي معلول نجم الأهلي المصري... فيديو

كشف طبيب المنتخب التونسي سهيل الشاملي، عن سر تجدد إصابة علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، وإعلان ناديه غيابه فترة جديدة عن الملاعب.

وقال الشاملي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد 14 مارس/آذار: "معلول كانت عنده إصابة عضلية حدثت له في مباراة بايرن ميونخ، خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، والإصابة طالت مدتها وكان هذا بسب نوعيتها، وخلال 3 أو 4 أسابيع سيكون جاهزا للمشاركة مع الأهلي".

وأضاف: "الإصابة الثانية في موضع الإصابة السابق ذاته، وهذا يعني أنه كان هناك تعجل في توقيت العودة، وهذا طبيعي كون اللاعب لا يشعر بأوجاع وآلام، ولكن مع التدريبات مرة ثانية يشعر بالإصابة، وهذا نابع من توالي المباريات وعلى اللاعب أن يأخذ وقتا مناسبا، ويعود بعد استعادة لياقته بنسبة 100%، والإصابة ليست كبيرة ولكن نعطيها حقها في العلاج".

وعن أسباب استكمال اللاعب علاجه في تونس وليس في مصر، أوضح: "أنا دائما أنسق مع كل الأجهزة الطبية للأندية التي تضم لاعبين تونسيين، وكان هدفنا أن نكسب الوقت، معلول موجود في قائمة المنتخب، لن نعول عليه في مباراتي تونس المقبلتين ضد ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا، وقمنا بالتنسيق مع طبيب الأهلي وفي النهاية نريد الأفضل للاعب".

هذا وعانى النجم التونسي من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بايرن ميونخ الألماني بمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتبين فيما بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ليقرر السفر إلى تونس واستكمال علاجه هناك.