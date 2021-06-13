السعودية... ثور يتجول في شوارع جدة... فيديو

نشر موقع إخباري إلكتروني، اليوم الأحد، مقطعا لثور ضال، وهو يتجول في أحد شوارع مدينة جدة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، مساء اليوم الأحد، بأن مواقع إخبارية سعودية تداولت مقطع فيديو لثور ضال يسير في شوارع مدينة جدة، مسببا حالة من الإرباك في حركة السير.

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ونقل الموقع عن أحد أصحاب السيارات في أحد شوارع المدينة مقطعا لحركة الثور العشوائية، وذلك كله في ظل محاولات مكثفة من أصحاب السيارات الأخرى لإيقاف الحيوان الهائج، دون جدوى.

وأثناء سيره في الشارع، عمد الثور إلى مهاجمة صاحب دراجة حاول الإمساك به، وذلك قبل أن يتدخل صاحب السيارة، الذي لاحق الثور بهدف إبعاده عن صاحب الدراجة، حيث نجح في إيقاف الثور، فعليا.