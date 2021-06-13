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    الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك

    حلا الترك تواجه مشكلة أثناء البث المباشر ومنى السابر تعلق... فيديو

    Facebook/Hala Alturk حلا الترك
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    ظهرت الفنانة البحرينية، حلا الترك، في أول بث مباشر على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أشهر من الجدل الذي رافق مشكلتها مع والدتها، منى السابر.

    وبثت حلا الترك، أول فيديو لها على "إنستغرام" بهدف الترويج لعملها الجديد "ليالي الصيف" الذي نفذته مع الفنان اللبناني، جاد شويري.

    الفنانة اليمنية بلقيس
    © Photo / wikipedia
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    وكانت حلا، قد أعلنت في منشور سابق، عن موعد البث المباشر من خلال صورة شاركتها على صفحتها تحدثت فيها عن موعد البث المشترك الذي سيحدث مع الفنان اللبناني، جاد شويري، من خلال ميزة البث المباشر عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

    وانتظرت الترك الفنان اللبناني جاد شويري على البث المباشر، لكنها لم تنجح بإنشاء البث المشترك معه، الأمر الذي اضطر حلا لتفادي المشكلة من خلال الغناء والتفاعل مع الجمهور بعفوية.

    وقالت حلا خلال البث المباشر: "هذه هي المرة الأولي التي تواجهني فيها هذه المشكلة، يظهر لدي في البرنامج أن جاد شويري غير قابل للانضمام إلى المحادثة.. حاولت إرسال الطلبات لكنها لم تصل".

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    Публикация от 𓆩ᴀʟɪ ᴊᴀꜰꜰᴇʀʏ𓆪 (@hala_addicted)

    وبحسب "لها"، اكتفت حلا بالحديث عن التحضيرات الأخيرة التي تعمل عليها وأحدث أعمالها الفنية المستقبلية.

    ووجهت حلا سؤالا للجمهور حول آرائهم بآخر أعمالها الفنية، لكنها تجاهلت جميع التعليقات التي ارتبطت بقضيتها مع والدتها ولم تعلق على أي من تلك الأسئلة.

    مصارع
    © Photo / UFC - Ultimate Fighting Championship
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    ويأتي ظهور حلا الترك بالتزامن مع التطورات الأخيرة التي تشهدها قضية والدتها منى السابر، حيث انتهت المهلة الزمنية المخصصة لإيفاء المبالغ المترتبة عليها.

    لكن السابر طرحت أمس سؤالا لمتابعيها عبر خاصية القصص، قالت فيه: "شو هواياتكم بما إنه قاعدين بالبيت وكل شيء مسكر؟".

    واستقبلت السابر عددا من الأسئلة، لكن أحد المتابعين أجاب على سؤالها قائلا: "بتابع جديد وأغاني حلا الترك بنتك العسل وأنتي نحلة"، لترد السابر على التعليق: "العسل ما ينتج إلا العسل".

    وكانت، منى السابر، قد قالت قبل أيام، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إنه "وفقا للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها لرد المبلغ الذي تحصلت عليه منها للإنفاق على نفسها وشقيقها، انتهت المهلة ولم يتم استكمال المبلغ المطلوب".

    وأضافت أنها "لا تعلم مصيرها حاليا من جانب المحكمة، وأنها تنتظر ما سيحدث معها، كون القضية على ما هي عليه دون وجود المبلغ محل الإشكال".

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    الكلمات الدلالية:
    غناء, فن, الخليج, حلا الترك
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