تسجيل
01:27 GMT15 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مباراة إسبانيا والسويد

    الإحباط يضرب إسبانيا بعد مباراة مخيبة أمام السويد

    © REUTERS / JULIO MUNOZ
    مجتمع
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    كأس أمم أوروبا 2020 (44)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049250601_0:0:2479:1395_1200x675_80_0_0_f9b2cd244bb63ba63a0cebc69e3b5a1a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106151049250552-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/

    فشلت إسبانيا في الخروج بنقاط مباراة السويد الثلاثة بعد تعادلها سلبيا، يوم الاثنين، والتي أقيمت ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لبطولة أمم أوروبا 2020.

    مباراة إسبانيا والسويد سيطر عليها بشكل كامل رفاق ألفارو موراتا ولكن لم يترجم الاستحواذ الكبير إلى أي أهداف.

    اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد برايتون، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
    © REUTERS / NEIL HALL
    صلاح يتراجع ويحذف تغريدة بسبب إريكسن

    وأهدرت إسبانيا العديد من الفرص خلال الشوط الأول الذي شهد تفوقا واضحا لها، ولكن خارت قوى اللاعبين في الشوط الثاني لتعود السويد إلى المباراة.

    استحواذ إسبانيا على المباراة لم يمنع لاعبي السويد من الخطورة على مرمى الحارس أوناي سيمون، حيث رواغ ألكسندر إيزاك أربعة مدافعين لإسبانيا، وأرسل كرة ذهبية إلى المهاجم ماركوس بيرغ الذي أضاعها بعشوائية.  

    إسبانيا تستحوذ دون جدوى

    استحوذت إسبانيا على مباراة السويد بنسبة استحواذ بلغت 85 في المئة، بينما كانت التمريرات لبطلة أوروبا ثلاث مرات 917 تمريرة وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

    قلق وإحباط

    اعتبر لاعب منتخب إسبانيا إيمريك لابورت، أن الحظ عاندهم خلال المباراة، لذلك هو يشعر بالقلق والمرارة. مؤكدا "لو لعبنا بنفس الطريقة في عشر مباريات كنا سنفوز بتسع مباريات منها"، وفقا لرويترز.

    أما في السويد فكانت الفرحة عارمة لدى اللاعبين الذين استطاعوا الخروج بنقطة أمام بطلة أوروبا ثلاث مرات، حيث قال فيكتور ليندلوف مدافع السويد، "لا نكترث كثيرا لعدد تمريرات منتخب إسبانيا.. في نهاية المطاف تسجيل الأهداف هو الأكثر أهمية، وكذلك عدم استقبال أهداف".

    "أعتقد أن الإحباط نال منهم. استحوذوا كثيرا على الكرة لكن بمرور الوقت أصابهم الإحباط وكان هذا من مصلحتنا".

    من خلال سبوتنيك يمكنك متابعة: أحدث أخبار كأس أمم أوروبا 2020

    الموضوع:
    كأس أمم أوروبا 2020 (44)

    انظر أيضا:

    بث مباشر... افتتاح أمم أوروبا "يورو 2020" بين إيطاليا وتركيا
    منتخب بلجيكا يعلن قائمة لاعبيه لبطولة أمم أوروبا
    غياب دي بروين وفيتسل عن لقاء روسيا في أمم أوروبا
    أهداف مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح أمم أوروبا "يورو 2020" (3-0)... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أمم أوروبا 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    حكومة التغيير الإسرائيلية
    حكومة "التغيير" الإسرائيلية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك