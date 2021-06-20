دراسة: طريقة تحرق الدهون كالمشي السريع لـ30 دقيقة من دون أي حركة

كشفت دراسة جديدة نفذت في جامعة "لوبورو" عن طريقة بسيطة لإنقاص الوزن وحرق الدهون بشكل فعال، تقدم نتائج مشابهة للمشي لمدة 30 دقيقة، لكن هذه الطريقة لا تحتاج إلى بذل أي مجهود يذكر، كل ما عليك فعله هو مجرد أخذ حمام ساكن.

استلقت مجموعة متطوعين، كجزء من تجربة علمية، لمدة ساعة واحدة في حوض استحمام ساخن، تم تجهيزه خصيصا ببعض المعدات بهدف قياس النتائج.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" ، جهز حوض الاستحمام بمعدات لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة ومقايس حرارة وغيرها لرصد صحة المتطوعين.

وأظهرت الأبحاث أن الحمامات الساخنة يمكن أن تحرق ما يصل إلى 240 سعرة حرارية، وهو ما يعادل نصف ساعة (30 دقيقة) من المشي السريع.

وقال الدكتور مايكل موسلي، الذي كان من المشاركين في الأبحاث، إن فوائد الاستحمام بالماء الساخن كثيرة تصل إلى فائدة فقدان الوزن (بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن).

وقال موسلي: "إن طبيعة الحياة العصرية سريعة الخطى تعني أن الكثير من الناس نادرا ما يأخذون حماما ساخنا، لكن الأبحاث تشير إلى أن الأمر يستحق قضاء بعض الوقت في الحمام".

ويتابع الباحث: "ستكون التأثيرات المهدئة للاستحمام الساخن مألوفة، لكن التسلية الممتعة قد تساعد أيضًا في إنقاص الوزن بحسب نتائج الأبحاث".

وكشف الدكتور موسلي أن الأشخاص الذين تمت عليهم التجربة قد أحرقوا حوالي 240 سعرة حرارية خلال جلسة الاستحمام، أي ما يعادل 30 دقيقة من المشي السريع.