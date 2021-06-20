شريهان تكشف عن السر الذي أكسبها الرهان... مقاتل بصورة فنان... صور وفيديو

كشفت الفنانة المصرية، شريهان، عن السر الذي أكسبها الرهان الفني الأخير، والذي أعادها إلى الساحة الفنية العربية بقوة كبيرة وسلط عليها الأضواء من جديد.

ونشرت شيرهان صور جديدة من كواليس تصوير إعلانها الأخير والذي كشفت فيه عن عودتها إلى الحياة الفنية بعد غياب طويل.

ونشرت شيرهان على صفحتها في "إنستغرام" صورا من لحظات التصوير كشفت فيها من الرجل الذي وقف وراء الظهور الرائع لها في مشاهدها الأخيرة.

وتحدثت شريهان في منشور لها عن موهبة مدير التصوير أحمد المرسي، مؤكدة أنه كان مصدر قوتها أمام الكاميرا، وأنه قادر على دعمها دوما للوقوف أمام أي كاميرا وتصوير أي مشهد، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن والنجوم.

وكشفت شيريهان في منشورها عن خطة تنوي تنفيذها، تهدف إلى تسليط الضوء على أكشر الشخصيات التي دعمت مسيرتها الفنية والإنسانية.

وعلقت شريهان على صورة أحمد مرسي في صفحتها بتطبيق الصور والفيديو "إنستغرام" حيث قالت: "ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف، ومع ذلك يجب ان أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا اليوم أمامكم جميعًا".

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وأكدت شيرهان أن مرسي هو "رجل مثال للنقاء والكرم والأمانة" وهو بمثابة أعظم صديق لها، والأهم من ذلك أنه فنان و"مقاتل مخلص في عمله" ويهتم بأصغر التفاصيل ليقدم صورة تقترب من الكمال.

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ونوهت شريهان إلى أن سبب كتابة هذه الرسالة هي أنها يجب أن تقدم "لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان".

وكشفت أنها ستعمل على تعريف متابعيها بالتدريج عن الشخصيات التي دعمتها في حياتها الشخصية والمهنية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sherihan شريهان (@sherihanofficial)

وتابعت نانسي: "هذا الرجل منحني القوة بطرق قد لا يدركها لكنه الرجل الذي أكن له فخر لا ينتهي، وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته".

وقالت النجمة المصرية في ختام كلمتها: "أنتَ رجل عظيم و مثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان".