صورة جورجينا رودريغيز لا تفارق رونالدو خلال لقاء البرتغال وفرنسا

اصطحب كريستيانو رونالدو، ‎نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم، صديقته، جورجينا رودريغيز، إلى داخل المستطيل الأخير، ولكن بطريقته الخاصة.

وجاء في تقرير لصحيفة ذا صن الإنجليزية، اليوم السبت، أن رونالدو ارتدى واقيا للساق عليه صورة تجمعه بصديقته جورجينا رودريغيز، خلال مباراة فريقه بالمنتخب الفرنسي، التي انتهت بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وذكرت الصحيفة أن رونالدو أراد إبقاء جورجينا رودريغيز بالقرب منه خلال فترة تواجده مع منتخب بلاده ضمن الكأس الأوروبية التي تجرى حاليا، في مسعى برتغالي للدفاع عن اللقب الأوروبي.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية بأن عدسات كاميرات المصورين قد التقطت هذه الصورة أثناء حديث كريستيانو رونالدو مع كريم بنزيما، نجم المنتخب الفرنسي، في نهاية المباراة.

وقامت جورجينا رودريغيز بوضع صورة واقي الساق الخاص بصديقها كريستيانو رونالدو، على حسابها على "إنستغرام" عبر خاصية "الستوري"، بعدما وضعت دائرة حوله.