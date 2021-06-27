علماء يبتكرون طريقة "خفية" لجعل الأطفال يتناولون المزيد من الخضراوات

توصل باحثون إلى خطة جديدة لجعل الأطفال يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، من خلال طريقة وصفت بـ"الخفية" أثناء تقديم الوجبات.

وتعتمد الخطة "الخفية" على طريقة بسيطة جدا لا تتضمن إجبار الطفل على تناول الخضار، بل فقط زيادة كميات الخضار المقدمة في الوجبة ضمن الأطباق.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "sciencealert" العلمية، تحت عنوان "وجد العلماء طريقة خفية لجعل الأطفال يأكلون المزيد من الخضروات"، فقد نتج عن عملية تقديم حصص أكبر من الخضار ضمن الوجبات أن الأطفال أكلوا نسبة 68% منها في المتوسط.

واستمرت التجربة لمدة 4 أسابيع شملت 67 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، حيث قدمت لهم وجبات من البروكلي والذرة كخضروات اختبارية.

وقام فريق البحث بمضاعفة الكميات المقدمة من 60 إلى 120 غراما، لمعرفة كيف سيغير ذلك سلوك الأكل لدى الأطفال.

يقول عالم التغذية هانم ديكتاس من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية: "الزيادة التي لاحظناها تساوي حوالي ثلث الوجبة أو 12 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به للأطفال الصغار".

ويتابع الباحث: "قد يكون استخدام هذه الاستراتيجية مفيدًا للآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين الذين يحاولون تشجيع الأطفال على تناول الكمية الموصى بها من الخضار طوال اليوم".

وبحسب الدراسة، لوحظت تأثيرات مماثلة على البالغين، لكنها ليست بهذه البساطة من حيث الاستراتيجية، حيث تم وضع المزيد من الخضار فوق كل وجبة.

ويبدو أن أنواع الخضروات والأطعمة وكمياتها التي يتم تقديمها مع الحصص الغذائية تلعب دورا مهما في عملية اختيار الأطعمة، حيث يزداد استهلاكنا للعناصر بمجرد زيادة كمية الحصة المقدمة.