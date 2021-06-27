بالخطوات... كيف تحجز تذاكر معرض الفاهرة الدولي للكتاب

قرر المسؤولون عن معرض القاهرة الدولي للكتاب إتاحة حجز تذاكر حضور المعرض عن طريق منصة رقمية، وذلك لأول مرة في تاريخ هذا المعرض.

الدخول إلى الرابط الخاص بموقع المعرض وهو www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال البحث عن عبارة "معرض القاهرة للكتاب 2021" والضغط على أول النتائج.

الضغط على خيار "احصل على تذكرتك الآن".

إدخل البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم - رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية – النوع".

يتلقى المستخدم نسخة من التذكرة في رسالة نصية على "واتساب" للرقم المسجل، وأخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وفيما يلي نعرض خطوات التسجيل الإلكتروني للحصول على تذكرة زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب:

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تأجيل موعد إقامة المعرض لهذا العام، ليكون موعده المقترح أواخر يونيو/حزيران 2021.

وتابع بيان أصدرته اللجنة أنه "نظرًا للظروف ذاتها، فقد تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة حرصاً من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان".

ووفقا للبيان ناقشت اللجنة المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل إقامة الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبحسب تصريحات وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، فإن هذه الدورة من المعرض تعتبر دورة استثنائية، نظرا لظروف الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

تصريحات الوزيرة جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمشاركة رئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده.

الوزيرة أكدت على أن الهدف الأساسي لهذه الدورة هو "دعم النشر والناشرين"، معللة بأن "هذه الصناعة عانت على مستوى العالم خلال الظروف الماضية وكادت أن تنهار"، على حد تعبيرها.

وكشفت الوزيرة عن بروتكول تعاون مع وزارة الصحة وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري، لافتة إلى أن "هناك الكثير من الإجراءات التي تختص بها وزارة الصحة، وهي تشرف إشراف كامل على العملية الصحية".