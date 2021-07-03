"كاف" يصدم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، عن قرار صادم للنادي الأهلي المصري قبل خوضه المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

© AP Photo شوقي غريب يكشف تفاصيل استثناء لاعبي الأهلي من أولمبياد طوكيو... فيديو ، مساء اليوم السبت، عن شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه تم تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، مباشرة، في حال انتهت مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بالتعادل بين الفريقين، وهو الأمر الذي يحدث في بطولة الكونفدرالية، أيضا.

وشدد شيهو ديكو على أن مباراة النهائي الأفريقي ستقام في موعدها، في 17 من الشهر الجاري، بمدينة الدار البيضاء المغربية، دون جمهور، وذلك بحسب طلب السلطات المغربية، والتي رفضت حضور الجماهير في مباراة قبل النهائي بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أيضا.

وأكد محمد مقروف، متحدث الاتحاد المغربي الرسمي والمسؤول بالـ"كاف" للصحيفة نفسها، أيضا، أن الكاف تلقى خطابا رسميا يفيد بعدم حضور الجماهير في مباراة النهائي الأفريقي بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.