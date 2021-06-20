مواجهة ثأرية بين بيراميدز المصري والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يحل فريق الرجاء المغربي، مساء اليوم الأحد، ضيفا على نظيره بيراميدز المصري، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويرغب لاعبي بيراميدز في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة جيدة، لحسم التأهل لنهائى البطولة للمرة الثانية على التوالي، قبل لقاء العودة في المغرب.

كما يسعى فريق بيراميدز للثأر من الرجاء الذي سبق أن حقق الفوز عليه ذهابا وإيابا في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية.

يذكر أن بيراميدز كان قد خسر البطولة العام الماضي أمام نهضة بركان المغربي، عقب الهزيمة في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ودعم بيراميدز صفوفه هذا الموسم بالعديد من النجوم، الذين يعول عليهم كثيرا في تحقيق أول لقب أفريقي له.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس في العاصمة المغربية الدار البيضاء.