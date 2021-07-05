عودة لأجواء ما قبل الجائحة.. ديور تفتتح أسبوع الموضة بباريس بحضور فعلي

افتتحت دار كريستيان ديور للأزياء الراقية أسبوع الموضة بباريس بحضور شخصيات بارزة ومشاهير، في مسعى لإعادة العروض إلى سابق عهدها من الألق والبريق قبل جائحة كورونا.

وكانت النجمات العالميات جيسيكا تشاستين وكارا ديليفين ومونيكا بيلوتشي وفلورنس بيو، ضمن عدد محدود من الحاضرين الذين اصطفوا حول منصة عرض ديور لأحدث مجموعة من أزياء خريف وشتاء 2020-2021.

قالت تشاستين بعد العرض، الذي ذكرت أنها أول مناسبة عامة تحضرها منذ بداية الجائحة، "كل ما يمكنني أن أقوله هو أنني سعيدة للغاية، لأن أكون في قاعة مع أشخاص وأنظر إلى القطع الرائعة".

أما المصممة ماريا جراتسيا كيوري فأبلغت رويترز برغبتها في أن تحتل الأزياء مكانة بارزة.

وأضافت أن الحاضرين في القاعة يمكنهم تقييم تفاصيل الأزياء وملمسها بطريقة لا تتاح لهم عبر الإنترنت أو المقاطع المصورة.

واحتلت مجموعات الأزياء المصنوعة من خام التويد، من السترات إلى القبعات، موقع الصدارة في العرض. ولإطلالات المساء، كانت هناك تنانير طويلة مطرزة بالريش وفساتين طويلة حريرية الملمس.

وعرضت دور الأزياء العالمية في الشهور الماضية مجموعاتها في أفلام قصيرة عبر الإنترنت.

ومع تقدم حملات التطعيم وتخفيف قيود العزل العام، بدأت الأزياء تعود إلى عروضها التقليدية، وتمزج حاليا بين العروض الحية وعبر الإنترنت.

وقالت كيوري "تغمرنا جميعا مشاعر جياشة".

وأضافت "هناك أشخاص كثيرون يعملون على المجموعة. كنا سعداء بإنتاج أفلام (عن الأزياء) لكن الأمر كان يفتقر إلى البعد الشخصي. نحن جميعا فخورون حقا بمتابعة العرض مع عملائنا والصحافة وأصدقائنا. فعلى مدى عام ونصف العام فقدنا هذه اللمسة والتواصل الإنساني".

تنظم ديور، المملوكة لمجموعة (إل.في.إم.إتش)، العرض في مبنى مؤقت بحدائق متحف رودان في باريس.

ويستمر أسبوع الموضة بباريس حتى الثامن من يوليو/تموز.