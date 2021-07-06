إعلام: الأهلي الأول أفريقيا ومفاجأة بشأن الزمالك وبيراميدز

أكد موقع إعلامي رياضي متخصص في تصنيف المنتخبات والأندية حول العالم، أن الأهلي المصري جاء الأول على رأس قائمة أفضل الأندية الأفريقية.

نشر الموقع الإلكتروني "فوتبول داتاباز"، أمس الاثنين، أن "الأهلي" جاء على رأس أفضل 10 أندية في القارة الأفريقية، برصيد 1737 نقطة، فيما جاء غريمه التقليدي، "الزمالك" المصري في المركز الثاني، برصيد 1580 نقطة.

وذكر الموقع الرياضي أن تصدر الأهلي المصري قائمة الفرق الأفريقية يأتي على خلفية حصوله على دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، وتمكنه من الوصول إلى نهائي الدوري نفسه للعام الحالي، ومن قبلها نتائجه الجيدة في كأس العالم للأندية، الذي أقيم في قطر، مطلع العام الجاري.

واحتل الزمالك المركز الثاني بعدما تمكن من الوصول إلى نهائي دوري أفريقيا العام الماضي، ومسيرته الممتازة في بطولة الدوري المصري، حتى الآن، وتمكنه من تصدر هذا الدوري.

وأوضح الموقع الرياضي أن نادي "بيراميدز" المصري قد جاء في المركز الـ22 برصيد 1447.