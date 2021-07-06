مصر... إصابة حارس مرمى بيراميدز في الرباط الصليبي‎

أكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، إصابة حارس مرمى نادي "بيراميدز" المصري، في الرباط الصليبي.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH إيقاف الحارس أحمد الشناوي وتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك ، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأشعة المبدئية التي أجراها أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، أثبتت اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان أحمد الشناوي قد خرج مصابا خلال مباراة فريقه مع نظيره المصري، إنبي، الأخيرة بالدوري المصري، وذلك بعدما غادر الحارس الشوط الأول من المباراة، بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي إنبي، ليشارك بدلا منه، زميله الحارس المخضرم، شريف إكرامي، لاعب الأهلي المصري السابق.

وأكدت البوابة أن الجهاز الطبي لفريق بيراميدز قد منح الشناوي راحة لمدة 48 ساعة، قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، التي أثبتت الأشعة المبدئية بوجود اشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني للفريق المصري ينتظر نتيجة الأشعة الأخيرة والدقيقة التي سيجريها الحارس، أحمد الشناوي، خلال 72 ساعة المقبلة، بغرض التأكد من حقيقة الإصابة بالرباط الصليبي من عدمه.