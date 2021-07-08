شقيقان في مصر يسكبان البنزين على والد صديقهما ويحرقانه حتى الموت

كشف مصدر أمني عن جريمة بشعة جرت أحداثها في محافظة كفر الشيخ بمصر، حيث أقدم شقيقان على سكب البنزين على والد صديقهما وأحرقاه حيا حتى الموت، انتقاما من نجله بسبب خلاف مالي بينهم.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن المصدر الأمني قوله "إن خلافا وقع بين أحد الأشخاص وصديقيه بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ لأسباب تتعلق بتعاملات مالية بينهم".

وعن أحداث الواقعة، أوضح المصدر أن "الشقيقين ذهبا لمنزل صديقهما للتشاجر معه ومطالبته بالمال، ولم يعثروا عليه ووجدا والده".

وتابع "نشبت مشاجرة بينهم، على إثرها قام الشقيقان بسكب البنزين على والد صديقهما وأشعلا فيه النيران حتى فارق الحياة".

وأكد المصدر أن "أجهزة الأمن نجحت في القبض على المتهمين وتبين أن لهما سوابق جنائية، واعترفا بالجريمة وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق".

كما أشار إلى أنه سيتم التحقيق مع نجل الضحية، بسبب نشره فيديو فيه معلومات مغلوطة عن الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.