ابن ترامب الأصغر يدهش الأمريكيين باكتسابه طولا مفاجئا ينافس أبطال كرة السلة... صور

أدهش الظهور الأخير لابن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، في مدينة نيويورك، المواطنين الأمريكيين، حيث اكتسب الكثير من السنتميترات في وقت قياسي.

وشارك المواطنون بشكل واسع صورة تظهر بارون، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، برفقة ميلانيا ترامب، حيث ظهر فارق كبير بين طول الاثنين.

ورصد المصورون هذا الأسبوع، بارون عندما خرج هو ووالدته من برج ترامب في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

Shopping in New York City, 15-year-old 6’7” Barron Trump towers over 5’11” Melania. pic.twitter.com/9joMskD6bQ — Ben Owen (@hrkbenowen) July 8, 2021

وظهر بارون البالغ من العمر 15 عاما فقط أطول من ميلانيا بفارق كبير جدا وواضح الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك المواطنون صورا تظهر مدى استغرابهم من الطول الكبير الذي اكتسبه بارون في وقت قياسي، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا الطول قد أثار من غيرة أبطال كرة السلة المعروفين بطول قامتهم.

Barron Trump is 6'7 but his reactions are over 7 feet. pic.twitter.com/haNYKGNOEk — Ragnar (@unfucwitable89) July 8, 2021

وشارك البعض صورا ومقاطع فيديو لأبطال الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، اعتبرا فيه أن الاعبين يحدقون إلى بارون بغيرة بسبب الطول.

NBA players staring at Barron Trump on the court since they both 6’7 pic.twitter.com/7Ig2ckxuJ9 — ayanna. (@randomstan14) July 8, 2021

وقال حساب آخر على "تويتر"، إن "شخص ما عليه أن يوقف بارون ترامب قبل أن يرتفع أكثر من ذلك مرة أخرى".

somebody has to stop barron trump before he levels up again pic.twitter.com/8kScSHHPvo — Will, Esq. (@willsmithx4) July 8, 2021

وأشار حساب آخر إلى أن بارون ترامب بطول 7.6 قدم (2.32 مترا)، وقال: "إنه يحب كرة السلة وبهذا الارتفاع يمكن لبارون أن يحظى بمسيرة مهنية ضخمة في الدوري الاميركي للمحترفين إذا لم يكن مضطرًا للقلق بشأن استعداده الوراثي لتوتنهام (فريق كرة سلة أمريكي) العظيم".

Barron Trump is 6’7”!



He loves basketball and with that height Barron could have a huge career in the NBA if he didn’t have to worry about his genetic disposition to bone spurs. — Tommy Campbell (@MrTommyCampbell) July 8, 2021

وبحسب مصادر في مجلة "PEOPLE" كان طول بارون قد بلغ حوالي 6 أقدام و 7 بوصات (مترين) ، بينما يبلغ طول أمه ميلانيا 5 أقدام و 11 بوصة (1.8 مترا).

الجدير بالذكر أن بارون هو الابن الوحيد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زوجته الثالثة، السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.