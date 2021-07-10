هل ينتقل رمضان صبحى إلى الدوري التركي؟

كشفت تقارير تركية، اليوم السبت، حقيقة انضمام رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم إلى أحد الأندية التركية.

وأفاد الموقع الرياضي التركي Fanatik، اليوم السبت، بأن رمضان صبحي قد اقترب من الاتفاق النهائي مع نادي غلطة سراي التركي، بهدف انضمامه للفريق بداية من في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الرياضي أن نادي غلطة سراي يتواصل مع اللاعب المصري منذ فترة طويلة، وبأن هناك خطوات حقيقية تسير في هذا الإطار، ويمكن معها الاعتبار بأنه بدأ العد التنازلي لانتقال رمضان صبحي إلى الدوري التركي، إذ بات قريبا من الاتفاق، ولكن تبقى الرتوش الأخيرة.

وأوضح الموقع التركي أن إدارة غلطة سراي أعلنت عن أنها ستمنح رمضان صبحي 1.5 مليون يورو، بشكل سنوي، فضلا عن مكافآت على أساس الأداء ودوام التألق مع الفريق، في وقت لم يمانع فيه نجم المنتخب المصري من الانتقال للدروي التركي وترك ناديه الحالي.

وشدد الموقع الرياضي على أن وجود نجم المنتخب المصري، مصطفى محمد، في صفوف فريق غلطة سراي يمنح الثقة لصبحي، خاصة وأن النادي التركي قد أشاد، غير مرة، بإمكانات رمضان صبحي الفنية والبدنية معا.