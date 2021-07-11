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    اللاعب المصري رمضان صبحي

    مصر.. الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي

    © AP Photo / Mike Egerton
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    كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، عن الموقف النهائي لنادي الزمالك المصري، بشأن التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

    وجاء في تقرير لبوابة "أخبار اليوم"،  اليوم الأحد، أن مسؤولي نادي الزمالك استبعدوا فكرة ضم رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي السابق، ونجم بيراميدز الحالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك نتيجة لارتفاع المقابل المادي الذي يطلبه اللاعب.

    اللاعب المصري، رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز
    © AFP 2021 / KARIM JAAFAR
    هل ينتقل رمضان صبحى إلى الدوري التركي؟

    وأكدت البوابة أن صبحي يلعب في مركز اللاعب الدولي المغربي، أشرف بن شرقي، نفسه، وهو أحد الأسباب لعدم التفكير في ضم لاعب الأهلي السابق، حيث أفاد طارق جبريل، المدير المالي للزمالك، بأنه ليس هناك أي نية للتعاقد مع رمضان صبحي، مؤكدا أن مسؤولي النادي لم يفتحوا فكرة التفاوض مع مسؤولي نظرائهم في نادي بيراميدز، بهدف الحصول على خدمات اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

    وشدد طارق جبريل على أن باتريس كارتيرون، المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، لم يضع رمضان صبحي ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة.

    وفي سياق متصل، كشفت تقارير تركية، أمس السبت، حقيقة انضمام رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم إلى أحد الأندية التركية.
    وأفاد الموقع الرياضي التركي Fanatik، بأن رمضان صبحي قد اقترب من الاتفاق النهائي مع نادي غلطة سراي التركي، بهدف انضمامه للفريق بداية من في الموسم المقبل.

    وأكد الموقع الرياضي أن نادي غلطة سراي يتواصل مع اللاعب المصري منذ فترة طويلة، وبأن هناك خطوات حقيقية تسير في هذا الإطار، ويمكن معها الاعتبار بأنه بدأ العد التنازلي لانتقال رمضان صبحي إلى الدوري التركي، إذ بات قريبا من الاتفاق، ولكن تبقى الرتوش الأخيرة.

    وأوضح الموقع التركي أن إدارة غلطة سراي أعلنت عن أنها ستمنح رمضان صبحي 1.5 مليون يورو، بشكل سنوي، فضلا عن مكافآت على أساس الأداء ودوام التألق مع الفريق، في وقت لم يمانع فيه نجم المنتخب المصري من الانتقال للدروي التركي وترك ناديه الحالي.

    وشدد الموقع الرياضي على أن وجود نجم المنتخب المصري، مصطفى محمد، في صفوف فريق غلطة سراي يمنح الثقة لصبحي، خاصة وأن النادي التركي قد أشاد، غير مرة، بإمكانات رمضان صبحي الفنية والبدنية معا.

    انظر أيضا:

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