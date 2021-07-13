"طفل مصري متنمر"... فيديو مؤثر لفنان مصري وابن شقيقه بسبب مرض البهاق

نشر الفنان المصري رامي جمال، فيديو له مع ابن شقيقه، على حسابه على موقع إنستغرام، وهو يحدثه عن مرض البهاق، ووصف جلال ابن شقيقه ممازحا مع ابتسامة بأنه "طفل مصري متنمر".

ونشر موقع "العرّاب" الفيديو، حيث ظهر فيه الفنان رامي جمال مع الطفل ياسين وهو يحاول إقناعه بضرورة غسل يديه كي يزيل اللونين عنهما، أي البهاق، الأمر الذي أربك رامي وأثار حيرته كيف يشرح الأمر للطفل الصغير.

وعلق على المقطع، قائلا: "ياجماعة قعدت أقولكم واجهوا المجتمع وعلموا أولادكم كذا وكذا والطعنة جاتلي من أقرب الناس، ياسين ابن أخويا، بفكر من إمبارح أوصله الموضوع إزاي بعد ما أغسل إيدي.... ربنا يحفظك... حد عندو طريقة أفهمه بيها؟".

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ونشر الفنان رامي جمال صورة له على موقع إنستغرام ظهر فيها معتمدا تسريحة شعر طويلة، ليشبه بذلك زميله الفنان المصري بهاء سلطان، وأرفقها بتعليق قال فيه: "أخويا بهاء سلطان"، ليتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، إذ أكدوا على الشبه الواضح بين الفنانين وكان من بين التعليقات: "بيشبهك مرا فالبداية حسبتو انتا ومصور بفلتر شعر".