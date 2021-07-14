راشفورد يغيب عن بداية الموسم بسبب إصابة في الكتف

قالت تقارير بريطانية، يوم الثلاثاء، إن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سيغيب عن انطلاقة موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قرر الخضوع لجراحة في الكتف.

وبحسب الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، من المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ عمره 23 عاما، والذي شارك مع إنجلترا في بطولة أوروبا 2020، لحوالي 12 أسبوعا، ما سيوجه ضربة لاستعدادات فريق المدرب أولي جونار سولشاير لبدء الموسم الجديد.

وأصيب راشفورد في الكتف خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في القليل من الدقائق خلال وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا.

وكان راشفورد ضمن ثلاثة لاعبين إنجليز، إلى جانب جيدون سانشو وبوكايو ساكا، أهدروا ركلات ترجيح خلال الهزيمة أمام إيطاليا في استاد ويمبلي يوم الأحد الماضي، وفقا لرويترز.

وتعرض هذا الثلاثي لإساءات عنصرية عبر الإنترنت، ما تسبب في إدانة من قائد ومدرب إنجلترا والعديد من المسؤولين في مجالات مختلفة.