"كاف" مثنيا على نجم الأهلي المصري: يسجل ويصنع الأهداف

ونشر "كاف" على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة أثنى فيها على محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، مؤكدا أنه يسجل ويصنع الأهداف.
يُسجل 🎯— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 17, 2021
يصنع الأهداف 👟
🇪🇬 محمد مجدي أفشة نجم بارز في كتيبة الفراعنة الهجومية 🔥#TotalEnergiesAFCON | @Pharaohs | @AfshaMagdy pic.twitter.com/sR96BBOswO
ونشر كاف شريط فيديو لأفشة وهو بقميص المنتخب المصري لكرة القدم، أكد من خلاله أنه نجم بارز في كتيبة الفراعنة الهجومية، لم يكتف بصنع الأهداف فحسب، ولكن يسجلها أيضا.
وفي السياق نفسه، نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، وحملت صورة لنجم المنتخب المصري نفسه، مجدي أفشة، وهو يحلم بالعاشرة وكتبت "العاشرة ممكن" يا أفشة.
العاشرة ممكن؟ 🏆#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/sLdvgbMo4L— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 16, 2021
يشار إلى أن نادي الأهلي المصري سيلتقي مع فريق "كايزر تشيفز" الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي ستقام في ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.
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