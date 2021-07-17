"كاف" مثنيا على نجم الأهلي المصري: يسجل ويصنع الأهداف

أثنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على لاعب في النادي الأهلي المصري، قبيل ساعات من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الفريق المصري و"كايزر تشيفز" الجنوب أفريقي.

ونشر "كاف" على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة أثنى فيها على محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، مؤكدا أنه يسجل ويصنع الأهداف.

ونشر كاف شريط فيديو لأفشة وهو بقميص المنتخب المصري لكرة القدم، أكد من خلاله أنه نجم بارز في كتيبة الفراعنة الهجومية، لم يكتف بصنع الأهداف فحسب، ولكن يسجلها أيضا.

وفي السياق نفسه، نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، وحملت صورة لنجم المنتخب المصري نفسه، مجدي أفشة، وهو يحلم بالعاشرة وكتبت "العاشرة ممكن" يا أفشة.

يشار إلى أن نادي الأهلي المصري سيلتقي مع فريق "كايزر تشيفز" الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي ستقام في ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.