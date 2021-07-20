تسجيل
16:38 GMT20 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سبانخكشخصيات كرتونية شهيرة

    السبانخ يقدم 5 فوائد "سرية" كشفها العلم واستفاد منها "باباي"

    YouTube.com © AFP 2021 /
    1 / 2
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102065/90/1020659010_0:47:1200:722_1200x675_80_0_0_d823c0db32b547bbb6fea4ef0885af4f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202107201049618921-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-5-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A/

    تكتسب وجبة السبانخ اللذيذة لدى الصغار والكبار خصوصيتها الفريدة بسبب أحد أكثر برامج مسلسلات الكرتون القديمة شعبية في العالم "البطل باباي" الذي روج لهذه الوجبة على أنها مصدر "خارق للطاقة".

    الصورة الذهنية التي رسمها البطل "باباي"، الذي دافع عن حبيبته "زيتونة" مرارا وتكرارا وأنقذها من المواقف الخطيرة بعد تناول وجبة سريعة من السبانخ الجاهزة، ربما كان مبالغ فيها بعض الشيء، لكنها ليست محض خيال، حيث أشار العلماء إلى وجود فوائد رائعة لهذه العشبة الخضراء(السبانخ).

    عصير الطماطم
    © Photo / pixabay
    دراسة: بعض العصائر والمشروبات تسبب سرطان القولون لدى الشباب
    ويؤكد خبراء التغذية أن تناول وجبة سبانخ بأشكالها المختلفة سواء مطهية أو كسلطة أو كعصير السبانخ، هو طريقة سهلة لتحقيق الكمية الموصى بها يوميا من الخضروات.

    وبحسب المقال المنشور في مجلة " this eat" المتخصصة بالغذاء والصحة، تحت عنوان (الآثار الجانبية السرية لتناول السبانخ. بحسب العلماء)، إذا كنت تريد أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة، يجب عليك معرفة الفوائد الرائعة التي يقدمها طبق من السبانخ الشهي، وهي كالتالي:

    جسم جميل مثل "باباي" ونحيل مثل "زيتونة"

    أكد المقال أنه، إذا كنت تواجه صعوبة حقيقية في فقدان الوزن، وتحلم بالحصول على جسم مثالي، فقد تساعدك إضافة القليل من السبانخ إلى نظامك الغذائي لتحقيق هذا الهدف.

    وجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة "Appetite" أنه من بين مجموعة من 38 امرأة لديهن زيادة في الوزن تم إعطاؤهن مشروبًا يحتوي على (مستخلص السبانخ) أو دواء وهمي (بهدف الدراسة)، فإن أولئك اللاتي تناولن مستخلص السبانخ قد انخفضت لديهن الرغبة الشديدة لتناول الطعام حوالي 95%مقارنة بأقرانهن، وفقدن 43%من الوزن الزائد، بالمقارنة مع المجموعة الضابطة التي لم تمنح مشروب السبانخ.

    حبات التين الشهية في صحن صغير
    © Photo / pixabay/RitaE
    التين والزيتون... مزجهما قد يقدم فوائد لا مثيل لها
    ضغط دم منخفض مثل "زيتونة"  

    أشار المقال إلى أن إضافة القليل من السبانخ الشهية إلى النظام الغذائي الصحي من شأنه أن يخفض من مستويات ضغط الدم المرتفع لدى من يعانون من مشاكل في الضغط.

    وبحسب البحث المنشور في عام 2015 في مجلة "Clinical Nutrition Research" العلمية المتخصصة، فإن الأشخاص الذين تناولوا حساء السبانخ عالي النترات على مدار سبعة أيام تراجع لديهم تصلب الشرايين وانخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ.

    قلب قوي جدا مثل "قلب باباي"

    نوه المقال إلى أن خفض ضغط الدم مرتبط بشكل أساسي بصحة القلب والأوعية الدموية، وهي من فوائد تناول السبانخ الشهي.

    ووجدت دراسة نشرت في عام 2021، في "المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة" أن تناول كوب واحد فقط من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مرتفعة النترات، على رأسها نبات السبانخ، يقلل من خطر إصابة الأشخاص بأمراض الشرايين الطرفية بنسبة تصل إلى 26% تقريبا، ويمكن أن تقلل النترات من أخطار إصابة الأشخاص بالنوبة القلبية (السكتة القلبية) وفشل القلب والسكتة الدماغية (الجلطة الدماغية).  

    وجبة الملوخية مع الحامض والبندورة
    © Sputnik . WASIM SULIMAN
    10 فوائد للملوخية "معشوقة الفتيات"... ليست مجرد معزز جنسي بل أكثر من ذلك بكثير
    عيون قوية تجنبك طبيب العيون أكثر من الجزر

    بالرغم من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد علاقة الجزر بقوة النظر، إلا أن الفائدة الأكبر بالنسبة للعين والنظر، عزيزي القارئ، تكتسب من السبانخ، بحسب العلماء.

    وأكدت دراسة نُشرت في مجلة "طب العيون الاستقصائية والعلوم البصرية" العلمية، أنه من بين مجموعة مؤلفة من 380 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عامًا، كان أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من عنصر "الزياكسانثين"، وهو عنصر غذائي وفير جدا في السبانخ، أكثر عرضة للإصابة بأمراض العين مثل (الضمور البقعي) وتقدم العمر.

    يحد من مخاطر سرطان القولون والمستقيم

    شدد المقال على أن إضافة بعض السبانخ إلى نظامك الغذائي قد يكون له تأثير وقائي ضد سرطان القولون والمستقيم، سواء كان لدى الإنسان تاريخ عائلي أو عوامل خطر أخرى مسببة للمرض.

    ووجدت دراسة بحثية نُشرت في "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية" أنه من بين 2410 شخصا تم جمع بياناتهم كجزء من قاعدة بيانات تابعة لمركز "تنسيق الزراعة والتغذية" في أمريكا، أن أولئك الذين يتناولون كميات أكبر من عنصر "اللوتين"، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في السبانخ، (تناولوا السبانخ أثناء الدراسة) انخفضت لديهم معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

    وأكدت الدراسات الجديدة أن للسبانخ أثارا جيدة على الجهاز الهضمي بشكل عام وعلى الأمعاء بشكل خاص، الأمر الذي يدعم هذه الادعاءات.

    انظر أيضا:

    دودة السفن "مجرمة البحار" لا تزال لغزا غامضا يحير العلماء... صور وفيديو
    علماء يدعون اكتشاف عالم مواز لكوننا في القطب الجنوبي يقلب كل شيء كالمرآة
    دراسة: بعض العصائر والمشروبات تسبب سرطان القولون لدى الشباب
    التين والزيتون... مزجهما قد يقدم فوائد لا مثيل لها
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ماكس 2021
    افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021"
    نشر صواريخ فرط الصوتية الأمريكية في أوروبا
    روسيا تحذر أمريكا من نشر صواريخ فرط صوتية أمريكية في أوروبا
    إنفوجرافيك... شروط يجب توافرها في الأضحية
    شروط يجب توفرها في الأضحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك