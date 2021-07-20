شريهان توجه رسالة لصناع مسرحية شاركت فيها

عادت الفنانة المصرية شريهان إلى جمهورها بعد غياب طويل دام لـ 20 سنة عبر المسرحية الاستعراضية "كوكوشانيل"، والتي عرضت على منصة "شاهد" الرسمية.

وتقدم شريهان خلال عملها المسرحي شخصية "كوكوشانيل" صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، ذات البداية المتواضعة والفقيرة، والتي تربت بدار الأيتام بعد وفاة والدتها، وذلك حسب ما نشرته مجلة "ليالينا".

وحرصت شريهان على توجيه الشكر لكل من شارك في المسرحية، ليس فقط أبطالها بل من يقف خلف الكواليس أيضا، وكتبت على حسابها الرسمي على موقع "تويتر":

"مقولة أضفتها إلى قاموسي.. الأبطال الحقيقيون لا يصعدون إلى خشبة المسرح، الأبطال الحقيقيون وراء الكواليس"، وأضافت: "شكرا شكرا شكرا إلى كل بطل مبدع حقيقي كان خلف خروج مسرحية كوكو شانيل من أصغر عامل وصولا إلى المخرج الرائع الأستاذ هادي الباجوري".

مقولة أضفتها إلى قاموسي.. "الأبطال الحقيقيون لا يصعدون إلى خشبة المسرح، الأبطال الحقيقيون وراء الكواليس"



شكراً شكراً شكراً إلى كل بطل مبدع حقيقي كان خلف خروج #مسرحية_كوكو_شانيل من أصغر عامل وصولاً إلى المخرج الرائع الأستاذ #هادي_الباجوري.@eladlgrp @ShahidVOD — Sherihan (@Sherihan) July 20, 2021

​وكانت شريهان قد أوضحت في تغريدة ردت بها على سؤال لأحد متابعيها على "تويتر" حول مصير المسرحية التي تم الإعلان عنها قبل 4 سنوات، وكتبت: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريبا جدا على قناة من أقوى وأعظم القنوات في الشرق الأوسط" .