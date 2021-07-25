7 أسباب تجعل دايت كولا أمرا مروعا لصحتك

خدع معظم الناس أنفسهم عندما تحولوا لتناول الدايت كولا على اعتبار أنها خالية من السعرات الحرارية والسكر، ولكنهم أغفلوا أنها مليئة بالمحليات الصناعية مما يثير الجدل في أثرها على الصحة.

كشف موقع "هيلث شوتس" الطبي أن دايت كولا تحتوي على مواد تحلية صناعية مثل الأسبارتام والسيكلامات والسكرين والسكرالوز بدلا من السكر الطبيعي، مما يجعلها تؤثر على الصحة بعدة طرق منها:

1. يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن

تقول الدراسات بالرغم من حقيقة أن الدايت كولا خالية من السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يجعلها وسيلة فعالة لفقدان الوزن، على العكس تماما، قد تؤدي دايت كولا إلى زيادة الشهية عن طريق تحفيز هرمونات الجوع، وتغيير المذاق الحلو، وإثارة استجابات الدوبامين في الدماغ.

2. تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري

كشفت العديد من الدراسات الأمريكية والبريطانية أن الدايت كولا والدايت صودا تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بسبب انخفاض الإنزيمات .

3. قد تتعارض مع صحة الأمعاء:

تعزز بكتيريا الأمعاء الجيدة المناعة، وتساعد على امتصاص الحديد، وتعزز صحة الفم، ولكن المُحليات الصناعية الموجودة في الدايت صودا تؤثر تأثيرا سلبا على بكتيريا الأمعاء الجيدة، كما تقلل من عددها وقوتها.

4. الاستهلاك المفرط قد يسبب تلف الكلى

ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول دايت كولا حيث أنها تؤدي إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة في أنسجة الكلى، مما يؤدي إلى حدوث تلف الكلى.

5. يمكن أن تؤدي إلى تآكل أسنانك

تتساوى المخاطر التي تسببها المحليات الصناعية على صحة الفم والأسنان مع المخاطر التي تسببها مادة السكر على كليهما، وربط الخبراء تناول دايت كولا مع تآكل الأسنان بسبب مستوى الأس الهيدروجيني الحمضي فيها.

6. قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية

وجدت الدراسات أن شرب دايت كولا بانتظام يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية وأمراض القلب و قصور القلب الاحتقاني، وذلك بسبب المحليات الصناعية التي تسبب، وعلى المدى الطويل، السمنة وارتفاع ضغط الدم، وتؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

7. يمكن أن تؤثر على كثافة العظام

ترتبط الدايت كولا بفقدان كثافة المعادن في العظام لدى النساء بالتحديد، مما يسبب هشاشة العظام وضعفها.