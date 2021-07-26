"هابل" يلتقط مشهدا لـ3 مجرات تتصارع في الزمكان... صور

واحتلت الصورة المثيرة والجميلة والتي وثقت اصطدام أطراف ثلاث مجرات عملاقة لتظهر وكأنها "تتصارع" في مساحة الفراغ الكوني التي وصفها العالم الشهير أينشتاين بـ"الزمكان".

وأشارت مجلة "scitechdaily" العلمية التي نشرت خبرا عن الصورة التي التقطها "هابل" للمجرات الثلاث المتشابكة، نوهت فيه إلى أن هذه الصورة وثقت مشهد "الشد والجذب" للاتجاهات بين المجرات الثلاث المتفاعلة.

وأظهرت صورة "هابل" نظاما يطلق عليه العلماء اسم (Arp 195) يقع في أطلس المجرات الغريبة وهي عبارة عن مجموعة مجرات تتضمن بعضا من أغرب المجرات وأكثرها روعة في الكون.

الجدير بالذكر، أن العمليات العلمية ورصد الكواكب قد استؤنفت مجددا على تليسكوب "هابل"، التابع لوكالة "ناسا" في 17 يوليو/ تموز، بعد شهر توقف فيه عن العمل بسبب عطل فني، واستطاع العلماء حل مشكلته في النهاية وإعادته إلى العمل.