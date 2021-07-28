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    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات

    مسنات يتألقن في مسابقة ملكة جمال الكبار بتكساس.. صور

    © REUTERS / SHELBY TAUBER
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    دائما ما كانت معلمة البيانو والجدة لسبعة أحفاد كيمبرلي غيدي، تظن أن بلوغ الستين بمثابة حكم بالإعدام وإيذانا بمفارقة الحياة.

    لكن منذ وصولها هذه السن، بدأت غيدي (63 عاما) ممارسة التدريبات الرياضية بل وتزوجت.

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    © Sputnik . Maksim Blinov
    مصورة مسابقة ملكة جمال روسيا تكشف مفاتيح الصور الناجحة

    والأعجب أنها دخلت مسابقة ملكة جمال تكساس لكبار السن في دالاس، يوم السبت، وفازت.

    وقالت، "صورتي عن نفسي تغيرت، لأني أشعر أن ثمة جمالا في التجاعيد وأشعر أن هناك الكثير الذي يمكن قوله عن كوني امرأة ناضجة."

     شملت مسابقة جمال الكبار، للنساء بين 60 و75 عاما، الاستعراض بالعصا والرقص الشرقي وأداء أغنية لي جرينوود "براود تو بي آن أمريكان" أو (فخور أن أكون أمريكيا) وتمرين الضغط بذراع واحدة، وفقا لرويترز.

    وخلافا لمسابقات النساء الأصغر سنا، لم تكن هناك فقرة ارتداء ملابس البحر.

    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات بتكساس
    © REUTERS / SHELBY TAUBER
    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات بتكساس

    قالت جويس براون الفائزة السابقة، وهي مهندسة متقاعدة وراقصة النقر، "شعوري عن نفسي تحسن أكثر من عقد في حياتي.. يمكن أن تتألق في أي سن، سواء في الأربعين أو الخمسين أو الستين أو السبعين أو حتى الثمانين، فالأمر كله يتعلق بحالتك النفسية وكيف تستغلها".

    وأضافت "أحب كوني في الستين".

    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات بتكساس
    © REUTERS / SHELBY TAUBER
    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات بتكساس

    واحتفلت فيفيان كلاينواتشر الفائزة بمسابقة 1991 بعيد ميلادها المئة في مسابقة هذا العام، ولوحت للحضور بينما تلقت باقة من الزهور. وكتب على وشاحها "100 وفاتنة".

    وألقت غيدي بالقبلات على الحاضرين ومسحت دموعها لدى وضع التاج على رأسها بعد إعلان فوزها.

    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات
    © REUTERS / SHELBY TAUBER
    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات بتكساس

    وقالت إنها "تريد مساعدة النساء الأكبر سنا على أن يكون لهن صوت".

    وأضافت "يُحط من قدرنا في كثير من الأحيان لا لشيء سوى لأننا أكبر سنا.. وأعتقد أن هذا توصيف خاطئ تماما في المجتمع. لقد بدأت ممارسة الرياضة عندما كان عمري 60 عاما. لم أمارسها أبدا.

    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات
    © REUTERS / SHELBY TAUBER
    مسابقة ملكة جمال لسيدات مسنات بتكساس

    وتابعت، "الآن أنا في أفضل حالة على الإطلاق- حتى عندما كان عمري 19 عاما ونحيفة كقضيب قطار".

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