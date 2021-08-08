فنانة مصرية تكشف وصية دلال عبدالعزيز... فيديو

نعت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، في برنامجها بنت البلد، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، حيث وصفتها بالفنانة العظيمة والسيدة الأصيلة الراقية والمحترمة، وبأنها من أهم فنانات مصر.

وكشفت نشوى مصطفى أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت إنسانة في منتهى التواضع، وأنها قدمت الكثير لمن تعرف أو لا تعرف، حيث أوصت ابنتاها خلال وجودها على جهاز التنفس بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأشخاص، وذلك حسب مانشرته "مجلة ليالينا".

واعتبرت مصطفى أن الراحلة هي سيدة مصرية بكل المعاني، وتابعت قائلة:

"بنت بلد وفلاحة أصيلة ربت أولادها أحسن تربية، أتذكرها بكل خير"، كما توجهت بالتعازي إلى أسرة الفقيدة، حيث علقت قائلة: "فقدان الأب والأم أمر قاسٍ، لكنها سنة الحياة وكلنا سنموت لكن يبقى الأثر، وأثر دلال طيب، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها كانت نعم الأخت والصديقة".

وأتى رحيل الفنانة دلال عبد العزيز بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا استمر لمدة 100 يوم، دخلت عل إثره المشفى، وبعد ثلاث أشهر من رحيل زوجها الفنان سمير غانم.