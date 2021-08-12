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    حبوب اللوز الشهية

    حبة لوز يوميا تقدم 5 فوائد غير متوقعة مرتبطة بالضغط والسكري

    © Photo / pixabay/martin_hetto
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    يعتبر اللوز من المكسرات الشائعة جدا في العالم، حيث يقدم على الموائد والسفرات الفاخرة نظرا لارتفاع ثمنه في أغلب مناطق العالم، لكن خلف هذا الثمن فوائد كبيرة جدا مرتبطة بعناصر فريدة يخفيها اللوز في حبته الصغيرة.

    يتناول الكثيرون اللوز كمكمل غذائي صحي جدا ومفيد للجسم لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية مرتفعة القيمة، لكن حبوب اللوز الفريدة توفر فوائد غريبة غير متوقعة بالنسبة للبعض.

    البيض غير المدجن في مزرعة بيض
    © Photo / pixabay/ pixel2013
    نوع من البيض يقدم فوائد كبيرة لاحتوائه 6 أضعاف نسبة "فيتامين د" بحسب العلماء
    فوائد تجعل الإنسان يتناول اللوز بشكل منتظم

    وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة والغذاء، بعنوان (تأثير سري لتناول اللوز، يقول العلم)، يمكن أن يوفر تناول اللوز لجسم الإنسان الكثير من الفوائد التي تجعله يشعر بالحيوية والجمال.

    وقدمت خبيرة التغذية المتخصصة بامراض السكري ومؤلفة كتاب "تخطيط وجبات السكري والتغذية"، والمتحدثة باسم "مجلس اللوز" في ولاية كاليفورينا الأمريكية، توبي سميثسون، الكثير عن فوائد اللوز والطرق التي يمكن أن يفيد ويؤثر فيها على جسم الإنسان، حيث تقدم حبات اللوز 5 فوائد رائعة للإنسان، وهي:

    قرمشة تقدم جرعة كبيرة من البروتين

    نوهت الخبيرة في تصريحاتها للمجلة الأمريكية إلى وجود "جرعة تغذية كبيرة من خلاق قرمشة حبة اللوز"، وبينت أن الأونصة الواحدة من اللوز تقدم أونصة من المغذيات والألياف، منها 50% من الحصة اليومية المطلوبة من "فيتامين أي"، ونسبة 25% من  "الريبوفلافين"، كما أنه أعلى المصادر الطبيعية للحصول على المغنيزيوم، ويقدم 6 غرامات من البروتين النباتي في كل حفنة صغيرة".

    حفنة من اللوز تبعد عنك الهرم

    أشارت الخبيرة سميثسون إلى أن استهلاك "حفنة من اللوز مرتين في اليوم تبعد التجاعيد" عن بشرة الإنسان، حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على النساء بعد سن اليأس أن تناول حصتين (أونصة واحدة) من اللوز يوميًا قد يساعد في تقليل التجاعيد وتصبغ الجلد".

    وبحسب  سميثسون، فقد انخفضت التجاعيد في بشرة النساء حوالي 16٪، كما انخفضت كثافة الصبغيات الداكنة في الوجه بنسبة 20٪.

    يشير الخبراء إلى أن "فيتامين أي" ومادة "النياسين" مسؤولان عن هذه التأثيرات الإيجابية، حيث تعمل العناصر في اللوز "بشكل تأزري" لتقديم هذه النتيجة، بحسب الخبيرة.

    حبات التين الشهية في صحن صغير
    © Photo / pixabay/RitaE
    التين والزيتون... مزجهما قد يقدم فوائد لا مثيل لها
    حبة لوز في اليوم تحرق البطن

    تطرقت الخبيرة إلى دراسة سابقة استمرت لمدة 12 أسبوعا طبقت على مجموعة من متناولي اللوز من الاشخاص الأصحاء البالغين اللذين يعانون من السمنة، حيث وجد أن أولئك الذين تناولوا اللوز يوميًا (15٪ من إجمالي السعرات الحرارية من اللوز)، قد خسروا المزيد من الدهون خصوصا الدهون في منطقة الجذع والبطن، اقرأ أيضا: (مجلة علمية تكشف عن الريجيم "الواقعي" الأكثر كفاءة لإنقاص الوزن بأسبوع).

    واعتبرت الخبيرة أن انخفاض مستويات دهون البطن كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تسبب حالات مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

    حبة لوز مرتبطة بصحة قلبك... لماذا؟

    قالت الخبيرة سميثسون: "إن صحة القلب تعد مجالا رئيسيا للكثير من الدراسات، ووجدت مراجعة منهجية شملت 18 دراسة أن تناول اللوز يؤدي إلى انخفاض كبير في الكوليسترول الضار للكلي والدهون الثلاثية الضارة دون التأثير سلبًا على الكوليسترول الحميد (الجيد لجسم الإنسان)".

    كما أشارت إلى دراسة أخرى أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا ونشرتها مجلة "التغذية" الأمريكية أن اختيار اللوز كوجبة خفيفة مقابل وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات يمكن أن يكون مفيدًا لكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة "الجيد للجسم" في جسمك، اقرأ أيضا (إضافة فاكهة غريبة إلى الماء تقلل الوزن وتضبط الضغط والسكر بحسب العلماء).

    حبة واحدة حقنة غنية من السعرات الحرارية

    قد يبدو اللوز غنيًا بالسعرات الحرارية (170 سعرة حرارية لكل ربع كوب)، لكن الطريقة التي يهضم بها جسمك هذه السعرات الحرارية قد تبدو مختلفة جدا مقارنة بالأطعمة الأخرى.

    وبحسب سميثسون، تمكن باحثون من جامعة كاليفورنيا، باستخدام طريقة جديدة من تحديد عدد السعرات الحرارية التي يتم هضمها وامتصاصها من اللوز. "في اللوز الكامل غير المحمص، يتم امتصاص 25٪ سعرات حرارية، بينما يوفر اللوز المحمص الكامل سعرات حرارية أقل بنسبة 19٪ واللوز المحمص المفروم يوفر سعرات حرارية أقل بنسبة 17٪".

    وتبين الخبيرة: "لا تؤدي عملية المضغ إلى تكسير جدران خلايا اللوز تمامًا، مما يترك جزءًا من الخلايا سليمًا وغير ممتص أثناء الهضم. كما أن عمليات التحميص والتقطيع والطحن، وكذلك فعل المضغ، تؤدي أيضًا إلى تعطيل جدار خلية اللوز وتؤثر على حجم الجسيمات وبالتالي تخفض السعرات الحرارية أيضًا".

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