تقرير يعدد الأطعمة الغنية بالبروتين الصحي لجسم الإنسان وعضلاته... تشمل البطاطا والبيض

يساعد البروتين على إنقاص الوزن وبناء العضلات الخالية من الدهون التي تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، وذكر موقع "ميديكال نيوز توداي" عددا من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تساعد على فقدان الوزن.

1. الفاصوليا السوداء: والتي تعد مصدرا غير مكلف للبروتين.

2. حبوب ليما: تقدم بعض حبوب ليما حول 21 غراما من البروتين لكل 100 غرام.

3. الذرة: والتي تمتلك 15.6 غرام من البروتين لكل كوب، بالإضافة إلى كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم.

4. سمك السلمون: يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية، أي أنه مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية. ويعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين وأحماض الأوميغا 3 ويمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالرضا أكثر في الوجبات.

5. البطاطس

تشتهر البطاطس بأنها من الكربوهيدرات النشوية ولكنها مصادر جيدة للعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين. يجب على الناس توخي الحذر عند تحضير البطاطس لأن الإضافات التي غالبًا ما يضعها الناس على البطاطس يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية.

6. البروكلي

يحتوي كوب واحد من البروكلي النيء تقريبا على 2.6 غ من البروتين ويحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم. ويحتوي على 31 سعرة حرارية في كل كوب.

7. القرنبيط

يحتوي القرنبيط على الكثير من البروتين مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. كوب واحد من القرنبيط المفروم يحتوي على 27 سعرة حرارية و2 غ من البروتين.

8. الملفوف الصيني

ويعرف أيضًا باسم بوك تشوي، ويشمل على الكثير من السعرات الحرارية من البروتين وهو مليء بمضادات الأكسدة.

9. يعتبر البيض مصدرا ممتازا للبروتين والمواد الغذائية والدهون الصحية.

10. يقدم لحم البقر كميات عالية من البروتين لكل وجبة، كما أنه معتدل الكربوهيدرات.

11. يعد صدر دجاج مصدرا قليل الدهون والسعرات الحرارية خاصة عند تقديمه دون جلد.

12. يحتوي كل 100 غرام من الشوفان على 17 غراما من البروتين، كما أنه مصدر للكربوهيدرات المعقدة.

13. تعتبر التونة مصدرا ممتازا للبروتين، بالإضافة إلى عدد قليل من السعرات الحرارية.

14. فول الصويا يحتوي على 17 غراما من البروتين لكل نصف كوب.

15. السبيرولينا هي بكتيريا تنمو في كل من المياه العذبة والمالحة، وتقدم مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والبروتين على شكل المسحوق.

16.تعد البقوليات غنية بالألياف والبروتين.

17. تستخدم بذور القنب في السلطات كبديل عن الخبز المحمص.

18. تعد الطماطم المجففة بالشمس إضافة ممتازة للعديد من الأطباق ومصدرا جيدا للبروتين.

19. الجوافة هي واحدة من أكثر الفواكه غنى بالبروتين، بالإضافة إلى فيتامين سي.

20. يوفر الأرضي شوكي كمية جيدة من البروتين والألياف.

21. البازلاء غنية بالبروتين والألياف والمواد المغذية الأخرى.

22. يعتبر لحم البيسون مصدرا ممتازا آخر للبروتين، وهو لحم قليل الدهن.

بالإضافة إلى لحم اليك الرومي والحمص والكينوا والزبادي اليوناني والجبن القريش واللوز والحليب والعدس وبذور اليقطين والأفوكادو ولحم الخنزير والفستق وبذور الشيا والمكسرات والأسماك والحنطة والتيف.