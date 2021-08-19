الزمالك يطلب ضم رمضان صبحي في هذه الحالة

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن احتمال ضم لاعب نادي بيراميدز والمنتخب المصري لكرة القدم، رمضان صبحي، وذلك في حالة واحدة مؤكدة.

ونقلت بوابة أخبار اليوم ، مساء اليوم الخميس، عن الإعلامى إسلام صادق، عبر برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة المصرية، أن يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب فريق الزمالك المصري، قد تلقى عرضا مناسبا من نادي الحزم السعودي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد إسلام صادق أن أوباما يطالب بالانتقال إلى الحزم السعودي ويمارس ضغوطه على ناديه الزمالك المصري، مضيفا أن المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، في حال رحيل أوباما عن صفوف الفريق.

كانت وسائل إعلام مصرية قد أوضحت السبت الماضي، أن نادي الزمالك المصري يرغب التعاقد مع صبحي، وتحقيق صفقة كروية ضخمة، تعد بمثابة "صفقة القرن"، نظر للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رمضان، خاصة مع تألقه في الفترة الأخيرة مع ناديه "بيراميدز" المصري.

ولفت مصدر بنادي الزمالك إلى أن فريقه المصري لا يواجه أزمة مالية بشأن التعاقد مع رمضان صبحى، مشيرا إلى وجود عائق وحيد أمام إتمام تلك الصفقة، ممثلة في تلقي نجم المنتخب المصري عرضا أوروبيا.

وأكد المصدر أن اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، بقيادة الكابتن حسين لبيب، ترغب في حسم صفقتين سوبر لدعم الفريق في الموسم الجديد، على رأسهما رمضان صبحي، فضلا عن التجديد لأشرف بن شرقي، نجم الفريق المغربي.

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