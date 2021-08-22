روما يكتسح فيورنتينا في بداية مثالية لمورينيو بالدوري الإيطالي

أحرز جوردان فريتو هدفين ليقود روما للفوز 3-1 على فريقه السابق فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، في بداية مثالية للمدرب جوزيه مورينيو لمشواره مع الفريق القادم من العاصمة في مواجهة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وطُرد بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا بعد تدخل على تامي إبراهام الوافد الجديد لروما، في الدقيقة 17 في بداية سيئة للفريق الضيف مع المدرب فينشنزو إيطاليانو.

واستغل روما التفوق العددي بالاستاد الأولمبي في العاصمة عندما افتتح هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 26.

وتحول الزخم لصالح فيورنتينا بطرد نيكولو زانيولو في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية لروما منذ أكثر من عام، بعد ابتعاده لفترة طويلة للإصابة لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاستراحة مباشرة.

وأدرك نيكولا ميلنكوفيتش التعادل للفريق الضيف عند مرور ساعة من اللعب.

وزاد روما إيقاعه ومرر مخيتاريان كرة إلى فريتو ليضيف الهدف الثاني، قبل أن يجعل اللاعب الفرنسي النتيجة 3-1 مع تبقي 11 دقيقة على النهاية.

مورينيو سعيد

وأبلغ مورينيو خدمة دازون للبث، "كل قرارات الحكم كانت صحيحة. حكم الفيديو المساعد رصد كل خطأ بسيط وفي بعض الأحيان تكون هذه الأخطاء حاسمة".

وأضاف،

"لدينا العديد من الحلول المختلفة لكن في الوقت الحالي أنا سعيد بروح الفريق والتنظيم الدفاعي سيتحسن".

وتابع سبشيال وان، "فيورنتينا جعل الأمور صعبة للغاية علينا. إيطاليانو يستحق الكثير من المديح لأن فريقه يلعب بهذا الشكل الرائع في بداية الموسم".

وفي وقت سابق، أحرز لورينتسو إنسيني وإلجيف إلماس هدفين ليفوز نابولي 2-صفر على ضيفه فينتسيا رغم طرد فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي في الشوط الأول.

BENTORNATI A CASA 🙌



Questa sera siamo 26.997



Grazie 💛❤️#RomaFiorentina pic.twitter.com/ClYl3TnjnL — AS Roma (@OfficialASRoma) August 22, 2021

وعوض بولونيا تأخره مرتين ليفوز 3-2 على ضيفه سالرنيتانا، بفضل هدفي لورينتسو دي سيلفستري وهدف ماركو أرناوتوفيتش.

وأنهى بولونيا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد روبرتو سوريانو ويردي شوتن في الشوط الثاني، فيما طُرد شتيفان شتراندبيرغ لاعب سالرنيتانا في الشوط الأول.