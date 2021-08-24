سمكة تحاول قطع طريق أسفلتي عريض... فيديو

وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا غريبا جدا، حيث تحاول سمكة سلمون عبور طريق معبد إلى الجهة الأخرى، بهدف الوصول إلى منبع المياه، مخاطرة بحياتها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CPINL #commodity (@commoditypriceinternational)

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته قناة "commoditypriceinternational" على "أنستغرام"، قفز سمكة سلمون من جانب شارع معبد قاطعة مسافة جيدة، لكنها فشلت في العبور، في مشهد مذهل حصد الكثير من التفاعلات.

وتعبر أسماك السلمون المجاري المائية بهدف وضع البيوض في المنابع، لكن لم يسجل محاولة عبورها الطرقات المعبدة سابقا، كما هو مشاهد في الفيديو.