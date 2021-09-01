تسجيل
19:47 GMT01 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عملية جراحية في العين

    شاب يتحكم بفتحة بؤبؤ العين يدمر جميع النظريات العلمية السابقة... فيديو

    © AFP 2021 / STEPHEN JAFFE
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/1048920362_0:77:2048:1229_1200x675_80_0_0_8ace81e5e4e0c87113c29ae01ee07cde.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202109011050011587-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A4%D8%A8%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    تسبب طالب جامعي يبلغ من العمر 23 عاما يعيش في ألمانيا يستطيع تصغير وتوسيع فتحات بؤبؤ عينيه عند الرغبة، في حالة وصفت بالفريدة جدا والنادرة، بجدل بين الأوساط العلمية، بعد أن ساد اعتقاد باستحالة التحكم بهذا الجزء من عين الإنسان.

    تعمل عضلتان متعارضتان صغيرتان في العين بمثابة محركين صغيرين يستطيعان التحكم بحجم القزحية التي تسمح بدخول الضوء إلى الشبكية، حيث تعملان على توسيع القزحية وتقليصها للتحكم بكميات الضوء الداخلة.

    وجه الفهد الصياد
    © Photo / pixabay/IanZA
    حيوان ينقض بسرعة طائرة في قائمة مخلوقات "النخبة" الأسرع على وجه الأرض... صور وفيديو
    واعتقد العلماء سابقا استحالة التحكم بهذه العملية، حيث أكدت جميع الدراسات أنها رد فعل تلقائي للإنسان، لكن بعد الآن يجب إعادة التفكير في هذه المعلومات، فهناك شاب صغير يتحكم بها بكل بساطة!

    العلماء كانوا يعلمون بإمكانية التحكم بها... لكن بطرق "بدائية" غير مباشرة

    يدرك العلماء إمكانية التحكم بفتحة بؤبؤ العين عند الرغبة، لكن باستخدام حيل بدائية غير مباشرة، مثل التفكير في الشمس يمكن أن يضيق البؤبؤ أو التفكير في غرفة مظلمة، لكن هذه الطرق تعتمد بالنهاية على رد فعل لا إرادي صادر عن الدماغ وغير متحكم به، بحسب كبير مؤلفي دراسة معمقة للحالة الجديدة والأستاذ المساعد في علم النفس التجريبي بجامعة أوتريخت في هولندا، البروفيسور كريستوف ستراوخ.

    وبحسب مجلة "livescience" العلمية، لم يكن يعلم أحد أنه بالإمكان التحكم بفتحة البؤبؤ بشكل مباشر، إلى أن اتصل طالب علم النفس بجامعة أولم بألمانيا بالبروفيسور سراوخ، وأبلغه عن هذه الحالة.

    شاب يكسر جميع النظيرات ويسبب جدلا بين العلماء

    الشاب الذي رمز اسمه بالحرف (د) رصد هذه الحالة لديه عندما كان يبلغ من العمر 15 أو 16 عامًا، لكنه أكد أنه لم يلاحظ أن لديه هذه القدرة حتى لعب ألعاب الكمبيوتر لفترات طويلة من الزمن، بحسب البروفيسور.

    ونوه سراوخ إلى أن "الطالب في البداية كان يغير حجم بؤبؤ عينه من خلال التركيز أمام أو خلف شيء ما، ولكن مع الممارسة تعلم طريقة القيام بذلك دون التركيز على الأشياء"، ما يجعل هذا الطالب حالة نادرة تختلف عن الآخرين من البشر، حتى أن الشاب يشعر بعضلاته تتحرك في بؤبؤ العين "أمر مذهل.. كان يعتقد أنه مستحيل".

    وأكدت سلسلة الأبحاث التي نشرت نتائجها في مجلة "sciencedirect" والتي أجريت على بؤبؤ الطالب أنه يقوم بذلك بفعل إرادي فقط وليس عن طريق استخدام مؤثرات غير مباشرة.

    ويستطيع الشاب توسيع البؤبؤ حتى قطر 0.09 بوصة (2.4 ملم) وتقليصه إلى 0.03 بوصة (0.88 ملم) في كلتا عينيه.

    مشهد لغابة تنتشر فيها حيوانات سراج اليل
    © Photo / pixabay/Darkmoon_Art
    "نجوم كونية" مضيئة داخل كهوف غابة بدائية لم يمسها البشر تصدم العلماء... صور وفيديو
    الشيء المذهل في الحالة، أنه حتى عند التركيز في أقرب نقطة، يبقى الشيء المركز عليه في بؤرة التركيز حيث استطاع الشاب التعديل والتحكم في بؤرة التركيز وتمكن من رؤية الأشياء بوضوح أقرب مرتين تقريبًا إلى وجهه مما يمكنه في حال لم يكن يتحكم في حجم البؤبؤ.

    وباستخدام نوع خاص من فحص الدماغ يُعرف باسم "التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي" أو (fMRI)، وجد الباحثون زيادة في تنشيط أجزاء معينة من الدماغ تتعلق وتشارك في العمليات الإرادية، أو القدرة على اتخاذ القرار والقيام بشيء من الإرادة الحرة.

    هل يستطيع الآخرون القيام بذلك؟

    قال ستراوخ، ربما ستطيع آخرون القيام بذلك. إن العثور على المزيد من الأشخاص الذين لديهم هذه القدرة والبحث عنهم قد يساعد الفريق على فهم ما إذا كانت هناك استراتيجية لتدريب الأشخاص على التحكم في حجم البؤبؤ كما يحلو لهم.  

    وأضاف ستراوخ: "لقد تواصل بعض الناس معنا ممن يعتقدون أنهم قد يكونون قادرين على فعل الشيء نفسه، هذا رائع حقًا".

    انظر أيضا:

    علماء: موجة إكليلية فضائية ستعيث فسادا بالإنترنت العالمي وتوقفه لأسابيع
    حيوان ينقض بسرعة طائرة في قائمة مخلوقات "النخبة" الأسرع على وجه الأرض... صور وفيديو
    نجوم كشمسنا التهمت كواكبها... هل تتعرض الأرض لـ"جريمة كونية"... صور وفيديو
    "أشباه الموصلات"... حرب عالمية صامتة بين الصين وأمريكا في أفغانستان
    أطباق عربية مسلوبة الهوية... صدام حضارات "غريب" ضحيته ثقافية
    مسبار "ناسا" يكشف "حركة غامضة" موازية لخط الاستواء تؤثر على أجهزة الأرض... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بداية العام الدراسي لتلاميذ الصف الأول بمدرسة رقم 1298 في موسكو، روسيا 1 سبتمبر 2021
    من يستقبل العام الدراسي اليوم وما تكلفة الزي للتلميذ الروسي؟
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك