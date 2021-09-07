اتحاد الكرة المصري يثير الجدل بسبب حسام البدري.. هل عاد لقيادة المنتخب؟

أثار الاتحاد المصري لكرة القدم حالة من الجدل، اليوم الثلاثاء، بشأن مدرب المنتخب المصري المقال حساب البدري.

وقام الاتحاد المصري بإخفاء المنشورات التي أعلن فيها إقالة حسام البدري من تدريب الفراعنة، على جميع حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ما فعله الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب التكهنات أمام المحللين والمهتمين بالشأن الرياضي في مصر، حول عدول الجبلاية عن قرارها وعودة البدري لقيادة المنتخب مجددا.

ما زاد التكهنات بشأن البدري هو قيام قائد المنتخب المصري، ونجم ليفربول محمد صلاح أيضا بإخفاء رسالة وجهها للبدري يشكره فيها.

ولكن بعد وقت قصير قام الاتحاد المصري بإظهار المنشورات التي أعلن فيها إقالة البدري على صفحاته الرسمية وأعاد نشر الخبر مجددا.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول برئاسة المدرب المصري حسام البدري.

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