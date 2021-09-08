أهداف مباراة ألمانيا وأيسلندا (4-0) في تصفيات كأس العالم 2022.. فيديو

سجل الجناح ليروي ساني هدفا وصنع آخر لتحقق ألمانيا فوزها الثالث على التوالي بانتصار ساحق 4-صفر على أيسلندا، في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.

تقدمت ألمانيا، التي تعرضت لهزيمة صادمة 2-1 من مقدونيا الشمالية في مارس/آذار الماضي، في الدقيقة الخامسة بعد أن مرر ساني إلى سيرج جنابري ليسجل.

وأضاف أنطوني روديجر الهدف الثاني بضربة رأس بعد ركلة حرة عقب 20 دقيقة.



وأتيحت لأيسلندا بعض الفرص البارزة لكن ساني حسم اللقاء حين سدد بقوة في الشباك بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني، وأضاف تيمو فيرنر الهدف الرابع في وقت متأخر.

وتتصدر ألمانيا المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق أربع نقاط عن أرمينيا. وتحتل رومانيا المركز الثالث ولديها عشر نقاط مع تبقي أربع مباريات بينما تحل أيسلندا في المركز الخامس بأربع نقاط.