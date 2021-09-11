الإسبانية بينيلوبي كروز تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي

حصدت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، مساء السبت، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي عن دورها في فيلم "مادريس باراليلاس".

وتروي أحداث الفيلم، وهو من إخراج الإسباني بيدرو ألمودوفار، قصة امرأتين تنجبان مولوديهما في اليوم ذاته، وفي دار الحضانة نفسها، حيث تجسد الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز، دور مصورة أربعينية تعيش حياة مضطربة.

Estamos ante la mayor estrella femenina de la historia del cine español. Doña Penélope Cruz Sánchez, aunque a mí me gusta llamarla 'Queen Pe' 👑. Se lo ha currado tanto que nadie puede ponerte ni un pero. pic.twitter.com/YwuJqZohCq — Black Mamba (@trix_kiddo) September 11, 2021

وبحسب وكالة "رويترز"، فاز الفيلم الفرنسي "ليفنمو" أو "الحدث"، جائزة "الأسد الذهبي" لأفضل فيلم، وهو دراما تجسد قسوة الإجهاض غير القانوني الذي حدث في ستينيات القرن الماضي.

ومنحت جائزة لجنة التحكيم للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، عن فيلم "يد الله"، وهو فيلم "شخصي عميق عن فقدان والديه عندما كان مراهقا".

Who is Penélope Cruz?



The Spanish actress Penélope Cruz Sánchez is one of the most popular actresses in international cinema. She convinces with many talents. Before starting her film career, she was a model, ballet dancer and journalist. (...) pic.twitter.com/PRlNzrtdO3 — Paul Usul Muad’Dib Atreides°Thurman-Neubauer-Birge (@fengler_paul) September 10, 2021

وحصدت النيوزيلندية جين كامبيون، جائزة "الأسد الفضي" لأفضل مخرج عن فيلم "قوة الكلب"، والذي يجسد قصصا مأساوية حدثت في منطقة حدودية في عشرينات القرن الماضي.

وشهد مهرجان البندقية لهذا العام بدورته 78 عودة كبار أسماء السينما والاستوديوهات الهوليوودية إلى البندقية، حيث عُرضت أفلام من 59 بلدا، بحسب المصادر.