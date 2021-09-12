السعودية.. أمانة جدة تكشف 6 أعراض سلبية لترك "بقايا الطعام" 

كشفت أمانة محافظة جدة السعودية، اليوم الأحد، 6 أعراض سلبية يتسبب فيها ترك بقايا الطعام والحبوب.

ونشرت أمانة محافظة جدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن ترك بقايا الطعام والحبوب يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي ويعتبر تهديد بيئي وصحي.

ترك بقايا الطعام والحبوب يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي ويعتبر تهديد بيئي وصحي.#أمانة_جدة pic.twitter.com/t5qndl832t — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) September 12, 2021

وعددت الأمانة الأضرار التي تسببها بقايا الطعام والحبوب، وهي الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة، والمساعدة على تكاثر الحشرات والقوارض، والمساهمة في انبعاث الروائح الكريهة.

وأضافت أمانة جدة أن ترك بقايا الطعام تعد بيئة حاضنة لنواقل الأمراض، وتجذب الحيوانات الضالة للأحياء السكنية، كما تعتبر بمثابة تشويه للمشهد الحضري لأي مدينة.

ويشار إلى أن عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، قد أكد في التاسع عشر من الشهر الماضي، أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى 40 مليار ريال سنويا.

وأفاد الفضلي بأن نسبة الفقد والهدر الغذائي في السعودية تخطت أكثر من 33%، وهو ما يزيد عن 40 مليار ريال سنويا، مشددا على ضرورة التوصل إلى آلية ناجعة ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء.

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