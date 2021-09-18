سمكة قرش تتحول إلى "لقمة صغيرة" بفم هامور عملاق... فيديو

تحولت سمكة قرش خلال ثوان فقط إلى لقمة صغيرة بفم سمكة هامور أطلسي عملاقة، ليتحول القاتل الأشهر في عالم البحار إلى مجرد ضحية ووجبة سريعة لمخلوق آخر.

سجل صيادون مشهدا مذهلا من قاربهم في سواحل فلوريدا، حيث اصطاد أحدهم سمكة قرش كبيرة، وحاولوا إخراجها عن طريق الصنارة.

وبحسب "فوكس نيوز"، حاول الصياد جون بروسارد، السيطرة على سمكة القرش التي قاومت حبل الصيد، لكن خلال ثوان ظهرت سمكة هامور أطلسية كبيرة وأنهت الموقف بطريقة غير متوقعة.

وكما يظهر في الفيديو المنشور على "يوتيوب"، قامت سمكة الهامور الكبيرة بافتراس القرش بلقمة واحدة، ليخسر الصياد صيده الثمين ويقف مذهولا من غرابة المشهد، صارخا: "شيء لا يصدق، سمكة كبيرة التهمت قرشا اصطدناه".

ويعرف سمك الهامور (Atlantic goliath grouper) ‏باسم الهامور الأطلسي العملاق، كما يطلق عليه لقب المخلص من نفايات البحر لأنه يلتهم كل شيء تقريبا، بما في ذلك القرش.

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