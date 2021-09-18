محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي البريميرليغ بعد هدفه أمام كريستال بالاس

تمكن نجم المنتخب المصري لكرة القدم ومهاجم ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، من تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفا فى مرمى فريق كريستال بالاس، اليوم السبت.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه الإنجليزي، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد أهدافه إلى 4 في هذا الموسم، ويتصدر بها قائمة الهدافين.

ويتساوى صلاح بعد إحرازه الهدف الرابع مع ميشيل أنطونيو، لاعب فريق ويستهام، وبرونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وذلك بعد انتهاء مواجهات الجولة الـ 5 لـ "البريميرليغ".

ويشار إلى أن نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، نجح في تسجيل هدف فريقه الثاني أمام كريستال بالاس، خلال المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، ليرفع رصيد أهدافه مع "الريدز" إلى 99 هدف في الدوري الإنجليزي.

وتذكر الأرقام الخاصة بصلاح أنه نجح في صناعة 36 هدف آخرين، خلال 150 مباراة بقميص النادي الإنجليزي، ليفربول.

وفي سياق متصل، نفى ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، التفكير في استبعاد محمد صلاح من مواجهة ليبيا المقبلة، بدعوى إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي.

وأكد ضياء السيد عبر تصريحات تليفزيونية، نقلتها بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، أن هذا الكلام ليس صحيحا، وإنما شائعة لا صحة لها، مشيرا إلى أنه سبق أن ترددت عن لاعبين سابقين في المنتخب المصري لا يرغبون اللعب على النجيل الصناعي، مثل محمد بركات ووليد سليمان.

وكان المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، قد شدد في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، أنه لا مجال للأعذار، وبأن المنتخب المصري مستعد لمواجهة ليبيا على ملعب من الرمل أو الزلط.

ويشار إلى أن منتخبي مصر وليبيا سيلتقيان يومي 9 و12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في القاهرة، ثم طرابلس.

ويذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الليبي الذي يتصدر المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين.