المنتخب المصري يعلن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر مباراتي ليبيا.. تضم وجوه جديدة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج، الذين سيتم استدعائهم للانضمام إلى معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري لكرة القدم ، مساء اليوم الأحد، أن استدعاء المحترفين بالخارج يأتي استعدادا للقائي منتخب ليبيا لكرة القدم، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وضمت القائمة المبدئية التي وضعها كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، كل من:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، مصطفى محمد (جالاطا سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

ويشار إلى أن منتخب مصر يخوض مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم، في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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