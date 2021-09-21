طلائع الجيش بطلا للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح.. فيديو

حصد نادي طلائع الجيش لقب كأس السوبر على حساب نظيره الأهلي بركلات الترجيح، في المبااراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتعد تلك البطولة الأولى التي يفوز بها طلائع الجيش في تاريخه، مع مدربه عبد الحميد بسيوني.



أحرز ركلات الترجيح للأهلي، علي معلول، عمرو السولية، وأضاع بدر بانون ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف، فيما سجل ضربات طلائع الجيش محمد الصباحي، محمد علي جويني، عمرو السيسي، وأضاع كريم الطيب وحسن مجدي.